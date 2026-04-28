La industria del ferroníquel en Colombia tiene un nombre inevitable: Cerro Matoso. Tras su reciente adquisición por parte de CoreX, luego de la salida de South32, la compañía atraviesa una nueva etapa marcada por ajustes estratégicos, presiones del entorno macroeconómico y la necesidad de diversificar sus mercados más allá de Asia.
En conversación con Ricardo Gaviria, presidente de la organización, se revelan las claves del momento actual de la empresa: desde los niveles de producción y los efectos de la tasa de cambio, hasta la hoja de ruta para expandir su presencia internacional y fortalecer su posición en la industria.
¿Qué puede mencionar sobre los impactos de la tasa de cambio?
Es un desafío tremendo. En esto, en lo que ha corrido el trimestre, creo que eran US$4 millones o US$5 millones que nos afectó en nuestros costos.
¿Por qué los afecta?
Se vende en dólares y gasta en pesos. Lo único que pago en dólares es el gas y algunos repuestos que nosotros importamos. De resto, 80 % de nuestros gastos son en pesos.
¿Cómo quedó el presupuesto de inversión para 2026 y cuáles son los principales focos?
Creo que el presupuesto nuestro, cuando lo hicimos el año pasado (2025), nos tocó ser cautelosos. Primero teníamos una proyección de precios bajos para 2026. Segundo, una producción de 4.000 toneladas menos comparada con 2025; ese año hicimos 36.400 toneladas, y para este 2026 estamos en 32.100 toneladas.
Hay que procesar la misma cantidad de mineral en la planta, y eso tiene unos costos de energía, de gas, similares para la producción final. Además, teníamos el nuevo dueño, que es CoreX, que arrancó con nosotros el primero de diciembre del año pasado. Entonces, hicimos un presupuesto ajustado, apretado.
En inversiones de capital de sostenimiento, redujimos un dinero, básicamente, como posponiendo algunos trabajos que se tenían que hacer en este año. Pusieron uno en 2027, y en costo de operación bajamos, más o menos, US$25 millones. Eso nos permitió presentar un presupuesto a los nuevos dueños, a los nuevos accionistas, por lo menos, con un flujo de caja no negativo, porque, como teníamos el presupuesto originalmente, era flujo de caja negativo.
Actualmente, la situación es diferente, porque el precio, por los temas de Indonesia, ha subido un poco, no está en los niveles 2022, pero sí ha aumentado, y debemos estar generando este año (2026) una caja relativamente razonable.
Lo que sí estamos haciendo es algo parecido a lo que hicimos 2024, que hicimos unas pruebas con mineral de Guatemala, trajimos dos buques de 30.000 toneladas, y este año estamos trayendo un buque de 56.000 toneladas de Costa de Marfil, un mineral que tiene, más o menos, 2,2 % de níquel, comparado con el nuestro, que tiene 1,2 %.
Con esto vamos a hacer unas pruebas para ver si logramos producir un ferroníquel que tenga mayor contenido de níquel en el ferroníquel. Es decir, que esté por encima de 35 %. Esto nos permite acceder a mercados en Europa.
Esto no significa que vamos a ganar plata adicional, simplemente es diversificar más dónde ponemos nosotros los productos terminados.
¿Eso quiere decir que están recortando gastos para invertir recursos que sobren?
No, para nosotros poder tener mayor producción, tenemos que tener un grado de níquel mayor al que tenemos. El grado de níquel hace cuarenta años era 3,2, hoy es 1,2. Es decir, después de que se construyó la segunda línea, produjimos hasta 2014, más o menos, 50.000 toneladas al año. De 2014 a 2024, produjimos, más o menos, 40.000 toneladas en promedio al año.
El año pasado, como decía, 36.400 toneladas, y este año, 32.100 toneladas. Entonces, las inversiones son más para capital de sostenimiento. Las inversiones son para sostener estos equipos trabajando, y estamos haciendo estas pruebas con mineral importado, porque nos permite tener mayor producción, y también estos minerales habilitan unos que nunca saldrían de la mina que tenemos, dadas las diferentes composiciones químicas que se tienen que tener para hacer la pila que hay que procesar allá.
¿Entonces están buscando ese tipo de mineral para poder operar mejor?
Un mineral de mayor grado de níquel que tenga la química adecuada para que se pueda procesar en la planta.
Con la incertidumbre sobre el sector, ¿están haciendo esta operación para expandirse o para gestionar a la compañía hasta donde sea viable?
En 2021 abrimos la operación de Planeta Rica, cuando arrancó, más o menos, mandaba un millón de toneladas de mineral a la planta, y eso nos permitió estar en esos niveles de 40.000 toneladas en 2021, 2022 y 2023. Sobre el tema de exploración, la Agencia Nacional de Minería (ANM) nos entregó un título al norte de donde está Planeta Rica, pero desafortunadamente, la situación de orden público no permite explorar allá; están agentes al margen de la ley, extorsionan a las empresas perforadoras, y estas se van.
¿Qué decisiones de inversión han pospuesto o replanteado por esta situación y las señales regulatorias?
Dejamos de perforar porque por orden público no se puede. Por temas de caja, hemos pospuesto algunas actividades de mantenimiento para 2027, pero eso no significa que estemos reduciendo una inversión para aumentar la producción, porque nosotros no podemos aumentar la producción si no tenemos un mineral que es por encima del que hay en la mina.
¿Qué tan expuestos están frente a productores de menor costo como Indonesia?
Creo que esa es la clave en este negocio: mantenerse entre el primero y segundo cuartil de costo de producción, nosotros estamos ahí, y por eso, a pesar de cuando hay costos bajos, logramos mantenernos en el mercado. Hay operaciones que están cerradas en diferentes partes del mundo porque no son capaces de producir a bajo costo.
En ese sentido, hemos hecho un esfuerzo grande de ser bien disciplinados con los costos y mantener una organización ligera, y tener costos ligeros. Por eso podemos sobrevivir. Porque si miramos 2024 y 2025, fueron unos años donde la caja que generamos fue baja.
¿Cuáles serán las apuestas para la diversificación de mercados?
Lo que pasa es que, en general, en Indonesia se produce un mineral, un producto terminado que se llama arrabio de níquel. Esto es un ferroníquel por debajo, más o menos, de 20 % de níquel en el ferroníquel. Entonces, esos productos son gobernados más o menos por la Bolsa de Metales de Shanghai. Esa está por debajo de la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange).
Cuando digo que queremos producir un ferroníquel con un contenido de níquel por encima de 35 %, es para acceder a los mercados que están más en Europa que los que están en Asia, para podernos diversificar, no quedarnos únicamente con los mercados asiáticos. Esos ferroníqueles, por encima de 30 % de níquel, son más gobernados por la Bolsa de Londres (London Metal Exchange), que por la Bolsa de Shanghái. Entonces, ahí se tienen unos precios mejores, pero no quiere decir que esto es un ‘game changer’ (cambio de juego) en nuestro negocio.
¿A qué parte concreta explorarán el mercado europeo?
No sabemos todavía porque estamos apenas en los primeros recambios haciendo estos experimentos. Hay que refinar el material más; también tenemos que entender claramente cuánto es el costo adicional y demás, pero hacia allá nos estamos moviendo.
Pero en el europeo siempre hemos estado, pero en la medida que se nos iba bajando el grado de níquel en el ferroníquel, íbamos perdiendo espacios en estos mercados. Lo que queremos es volver a estar más presentes allá. Es como ampliar un poco más el mercado europeo.
También depende de si se produce acero inoxidable, pues, si la economía europea no crece, no hay mucha producción de acero inoxidable. Eso también depende de lo que esté ocurriendo. La demanda natural del ferro es en Asia.
Entonces, siempre vamos a tener que estar allá, porque no vamos a poder estar 100 % en Europa. Eso depende de cómo vaya la oferta y la demanda, cómo vaya variando. Lo que nosotros producimos, que es níquel, contenido en ferroníquel, solo sirve para hacer eso inoxidable.
Hubo un paro minero, ¿qué impacto les ha generado?
Bueno, nosotros logramos mantener la operación. Es que nosotros tenemos que mantener la operación andando, porque si paramos estos hornos, ellos se enfrían, se rompen los refractarios que están adentro, y después repararlo puede costar US$160 millones. Nosotros logramos operar durante los paros, pero como todos los negocios, hemos perdido plata con ellos.
Perdimos un volumen importante de toneladas, de más o menos desde 180 toneladas a 200 toneladas de níquel en producción, y también unos costos adicionales en el transporte de la gente; todos estos paros ilegales generan conflictos; afortunadamente, logramos mantener la operación andando.
¿Y las pérdidas a cuánto ascendieron?
Como de US$7 millones a US$8 millones, más o menos.
¿Qué es lo que está sucediendo en esa región que está ocasionando ese tipo de conflictividad social?
El tema de extracción ilegal de minerales es global. Lo que se está haciendo de manera ilegal en Córdoba es menor cuando se compara con lo que se hace en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño y demás, donde allá estos señores tienen equipos que fácilmente valen US$1 millón.
El tema de la extracción ilegal de minerales no es solo con el oro, es con otra serie de elementos, pero creo que lo que más afecta es el oro, porque además es una tonelada de un kilo de oro. Esto no paga regalías ni impuestos.
¿Los que extraen ilegalmente los minerales son los que están provocando ese tipo de paros para desincentivar la producción legal?
Ellos están buscando que el Estado los legalice y que les entregue los títulos. Pero igual, si les entregan los títulos, no tienen planes de manejo ambiental ni nada de eso. Entonces, esto es un tema bien complejo. Pero creo que ha habido empresas que hacen minería de oro legal, por supuesto, que han hecho sus aportes interesantes para ayudar a legalizar estos grupos ilegales.
¿Los bloqueos para ustedes son un mecanismo de presión para el Estado?
Sí, ponerle presión al Estado. Pero aquí con los bloqueos hemos estado relativamente desprotegidos.
¿Considera que el esquema de regalías y la carga fiscal permite que aún Colombia capture valor y sea viable el negocio?
Si se pone a mirar la carga fiscal que tiene Colombia en minería, está alrededor de 82 %. Es uno de los niveles más altos en todo el territorio. Y no solo eso, aparecen iniciativas como la de que las regalías no sean deducibles, afortunadamente, la Corte Constitucional lo tumbó. Entonces, Colombia no es el sitio con mayor atractivo para invertir en minería. Vamos a Chile y Perú, hay proyectos para los próximos 10 años.
Ahora, hay algunos que están todavía en proyectos. Supongamos que se materialice la mitad. A estos países les va a estar entrando en diez años US$6.000 millones todos los años de inversión extranjera. Allá llegan los inversionistas y les dicen: «en los próximos 20 años estas son las normas con que usted va jugar».
¿Con qué filiales del holding Corex ustedes se han conectado o han hablado para comercializar?
La comercialización la hacen ellos, tienen su empresa comercializadora que tiene base en Holanda y también algunas oficinas en Suiza. CoreX tiene una buena cantidad de puertos, inversiones en buques; entonces, tiene una cantidad de sinergia que funciona bien.
Creo que a pesar de los diferentes cambios de cultura, lo que tenemos que hacer nosotros es liderar este negocio para que siga funcionando, independiente de las culturas, o porque al final nosotros tenemos una responsabilidad social entre empleados directos e indirectos son más o menos 1.900, cada empleo de estos en cadena a cuatro o cinco.
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¿Cómo está la operación actualmente?
Está normalizado. Creo que llevamos tres meses del año caminando, a pesar de las inundaciones, de los paros, de unos problemas que tuvimos de mantenimiento en un calcinador, estamos dentro del presupuesto, tanto en producción como en costos.