Promigas recibe aval de accionistas para emitir hasta US$1.000 millones en bonos internacionales

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Promigas aprobó la emisión y colocación de bonos híbridos internacionales por hasta US$1.000 millones, recursos que serán destinados principalmente a la refinanciación de obligaciones financieras existentes y a otros usos que se definan en el proceso de colocación.
La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria en la que estuvieron representadas acciones ordinarias, equivalentes al 84,40 % de los títulos en circulación de la compañía. Todos los puntos sometidos a consideración fueron aprobados con el 100 % de los votos representados.
Según informó la empresa al mercado, la autorización contempla que Promigas participe como coemisora. Además, la operación podrá realizarse junto con sus filiales peruanas: Gases del Pacífico S.A.C., Promigas Perú S.A. y Gases del Norte del Perú S.A.C.
De acuerdo con la información relevante divulgada por la compañía, los recursos obtenidos se destinarán a la refinanciación de ciertas obligaciones financieras vigentes y a otros usos que serán establecidos en los documentos definitivos de la emisión.
Junta Directiva definirá las condiciones
La Asamblea también facultó a la Junta Directiva de Promigas para reglamentar la emisión y definir las condiciones específicas de la operación, incluyendo aspectos como plazo, tasa, estructura y demás características financieras de los bonos.
Adicionalmente, los accionistas autorizaron el levantamiento de potenciales conflictos de interés de los administradores de la compañía para que puedan participar en las decisiones relacionadas con la estructuración de la emisión, la contratación de asesores y la suscripción de los documentos necesarios para concretar la operación.
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