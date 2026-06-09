Deuda externa de Colombia cae a 52,7 % del PIB en marzo de 2026

La deuda externa de Colombia continuó reduciendo su peso sobre la economía y se ubicó en 52,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de marzo de 2026, según cifras preliminares del Banco de la República.
El indicador registró una caída frente a febrero, cuando la deuda equivalía al 55,4 % del PIB, lo que representa una reducción de 2,7 puntos porcentuales en un solo mes.
El saldo de la deuda externa bruta del país alcanzó los US$252.493 millones en marzo, una disminución de US$1.434 millones frente a los US$253.927 millones reportados en febrero.
Del total de la deuda externa, US$156.882 millones correspondieron al sector público, equivalente al 32,7 % del PIB.
La cifra también mostró una reducción frente a febrero, cuando las obligaciones externas del sector público sumaban US$158.566 millones y representaban el 34,6 % del PIB.
La mayor parte de esta deuda pública de marzo corresponde a compromisos de largo plazo, que alcanzaron US$155.761 millones, mientras que las obligaciones de corto plazo se ubicaron en US$1.121 millones.
Por su parte, la deuda externa del sector privado ascendió a US$95.612 millones en marzo de 2026, ligeramente por encima de los US$95.361 millones registrados en febrero.
Sin embargo, como proporción de la economía también mostró una disminución, al pasar de 20,8 % a 19,9 % del PIB.
Dentro de este componente, la deuda privada de corto plazo se ubicó en US$33.128 millones, mientras que la de largo plazo alcanzó US$62.483 millones.