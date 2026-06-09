Bavaria anunció una inversión histórica de $115.000 millones para el desarrollo de sus clientes, especialmente de las tiendas de barrio en todo el país, reconociendo su papel como uno de los principales motores de la economía local y como espacios que conectan a millones de colombianos. A través de su plataforma ‘Pongo la tienda, la sede oficial del barrio’, la compañía impulsará más de 128.000 establecimientos para que puedan aprovechar una de las temporadas de mayor dinamismo comercial: la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La iniciativa hace parte de la apuesta de Bavaria por impulsar el fortalecimiento del Canal Tradicional, una red que reúne más de 500.000 establecimientos en Colombia, genera cerca de 575.000 empleos e ingresos para miles de familias. Históricamente, han sido espacios donde las comunidades se encuentran y donde se viven algunos de los momentos más auténticos de la cultura nacional.
«Si hay un lugar donde realmente se vive el fútbol en Colombia, es la tienda de barrio. Es ahí donde los amigos se reúnen antes del partido alrededor de una cerveza, donde se celebran los goles y se construyen las historias que hacen único este deporte. La cerveza es una bebida de moderación y socialización, perfecta para disfrutar estos momentos. Para miles de tenderos, además, representa más del 50% de sus ingresos, por lo que el Mundial también significa una oportunidad de crecimiento muy importante. Por eso, con esta inversión buscamos impulsar su desarrollo, fortalecer sus negocios y hacer que cada tienda siga siendo la sede oficial de fútbol del barrio», afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.
En este contexto, la compañía realizará adecuaciones, entregará dotación y activará promociones en más de 128.000 tiendas a nivel nacional, incluyendo la transformación de miles de establecimientos en espacios ambientados para vivir el Mundial. El objetivo es que los tenderos puedan capitalizar el aumento en el tráfico de consumidores y fortalecer sus negocios durante uno de los momentos de mayor relevancia cultural y comercial del año.
Esta iniciativa cobra aún más sentido en un contexto en el que Águila, marca del portafolio de Bavaria, es patrocinadora oficial de la Selección Colombia, y Michelob Ultra hace parte de los patrocinadores globales de la FIFA, reforzando la conexión de la empresa con el fútbol tanto a nivel local como internacional.
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¿Cómo vivir el Mundial en la sede oficial del barrio?
Además de adecuaciones especiales y ambientación para los partidos, Bavaria activará las ‘Cuadras Futboleras’ en diferentes regiones del país, donde las tiendas se unirán para transformar calles y barrios en puntos de encuentro para vivir cada partido de la Selección Colombia con vecinos y amigos.
Asimismo, como parte de esta experiencia, lanzará ‘La Otra Ronda’, una promoción disponible en más de 20.000 tiendas seleccionadas a nivel nacional. Los consumidores que compren cinco cervezas recibirán una cerveza adicional, reforzando el espíritu de encuentro y celebración que caracteriza al fútbol en Colombia.
De esta manera, Bavaria busca que millones de colombianos puedan vivir el Mundial desde el lugar donde históricamente se han sentido más cerca: la tienda de barrio, ese espacio donde vecinos, amigos y familias se reúnen para compartir cada partido, celebrar los goles y acompañar a la Selección Colombia desde el primer hasta el último minuto.
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