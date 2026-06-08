Grupo Argos y otras 30 compañías aliadas recibieron aprobación para ejecutar 10 nuevos proyectos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos. Las iniciativas estarán orientadas a fortalecer infraestructura social, educativa y vial, y contarán con recursos estimados en $175.000 millones con las vigencias del 2025.
Del total de proyectos aprobados, nueve se desarrollarán en Antioquia y uno en Risaralda. Esto incluye intervenciones en municipios como San Luis, Alejandría, Sonsón, Concepción, Chigorodó, Amalfi, San Carlos y San Rafael.
En lo que se refiere a la lista de contribuyentes, aparecen compañías como Logística de Transporte, Zona Franca Argos, Autopistas del Café, Cetsa y Opain.
También aparecen otros nombres de firmas como Empresas Públicas de Medellín (EPM), Mineros, Hidroituango, Contegral, Isagen, Smart Fit, Vigías de Colombia, Conserjes Inmobiliarios, Magnetron y Frisby.
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Entre las iniciativas aprobadas se destacan la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de seis Centros de Desarrollo Infantil en Antioquia, además de un proyecto de dotación escolar para el norte y nordeste del departamento.
En materia vial, la aprobación incluye tres proyectos de infraestructura: la rehabilitación de la vía Narices–Juanes–El Jordán–La Holanda, en San Carlos; el mejoramiento de la vía San Roque–San Lorenzo–La Palma, en San Rafael; y el mejoramiento y rehabilitación de la vía que conduce desde Mistrató hacia Belén de Umbría, en Risaralda.
Carlos Mario Gómez, director de asesoría técnica de Cementos Argos, destacó que “Obras por Impuestos es una herramienta que demuestra cómo la articulación entre el Estado, las empresas y los territorios puede acelerar inversiones de alto impacto social, en procesos eficientes y transparentes”.
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