El café colombiano suma una nueva salida al mundo: Puerto Antioquia recibe aval de la DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó a Puerto Antioquia para la exportación de café colombiano con la Resolución No. 7995 expedida el 3 de junio de 2026.
Para obtenerla, Puerto Antioquia tuvo que superar un proceso de evaluación técnica conducido por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, institución que actúa como autoridad garante en este proceso.
La entrada de Puerto Antioquia al mercado cafetero parte con una ventaja competitiva: será la terminal del Caribe más cercana a los principales centros de producción y consumo del país, al ubicarse 350 kilómetros más cerca que otros puertos de la región.
A ello se suma que el 14 % de las exportaciones de café de Colombia provienen de Antioquia, departamento para el que Puerto Antioquia se proyecta como su salida natural al comercio exterior.
Los beneficios también se extienden al Eje Cafetero. Los productores de esta región podrán reducir hasta en 36 % las distancias de transporte gracias a la ubicación estratégica del puerto y a la infraestructura vial que facilita su acceso. Esto se traduce en menores tiempos de desplazamiento y menores costos logísticos para llevar el grano hasta el punto de embarque, fortaleciendo así la competitividad del café colombiano en los mercados internacionales.
Al respecto, Ginna Casto, vicepresidente comercial de Puerto Antioquia afirmó: “Hoy oficialmente les confirmamos que ya hemos sido habilitados como terminal para exportaciones de café, nuestra infraestructura ha sido concebida en su diseño y fase constructiva para facilitar las operaciones de comercio exterior de café, para facilitar la transición en la logística que quieren hacer”.
Y agregó que las bodegas, bahías, equipo, cámara, sistemas de seguridad y procesos están listos para atender el café colombiano.
“Así que, a todos nuestros exportadores de café, a los brokers, a los compradores internacionales, quienes también han estado muy expectantes de este momento, bienvenidos a Puerto Antioquia”.
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