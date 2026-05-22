La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comenzó y con ella crece la expectativa de millones de colombianos que volverán a reunirse frente a televisores, pantallas gigantes, bares, restaurantes y espacios públicos para acompañar a la Selección Colombia.
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Como ha ocurrido en anteriores citas mundialistas, los partidos del combinado nacional prometen paralizar buena parte de la actividad cotidiana del país durante 90 minutos, movilizar el consumo en sectores como gastronomía, comercio y entretenimiento, y convertirse en uno de los principales eventos de audiencia del año.
Sin embargo, detrás de la euforia futbolera también emerge una preocupación para el sector energético. En un panorama marcado por las alertas asociadas al fenómeno de El Niño y los llamados a fortalecer la gestión de la demanda eléctrica, especialistas advierten que los encuentros de Colombia en la Copa del Mundo podrían generar incrementos significativos en el consumo de energía a nivel nacional.
El impacto de la Selección Colombia en el fenómeno de El Niño
De acuerdo con estimaciones realizadas por Klik, plataforma especializada en gestión energética, la demanda de electricidad en Colombia podría aumentar entre 4 % y 5 % durante los partidos de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.
La proyección fue elaborada a partir del análisis de datos históricos de consumo registrados durante eventos deportivos de alta audiencia como los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, además de la final de la Copa América de 2024.
El escenario cobra especial relevancia porque coincide con las preocupaciones del sector eléctrico por los efectos del fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad de recursos energéticos.
Según recordó la compañía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha puesto en consulta pública varias medidas regulatorias orientadas a evitar riesgos de racionamiento o eventuales presiones sobre el sistema eléctrico, incluyendo mecanismos para incentivar reducciones voluntarias del consumo mediante compensaciones económicas.
La estimación no responde únicamente al mayor uso de televisores durante los partidos. El análisis incorpora múltiples variables que históricamente han impulsado la demanda energética en jornadas de alta audiencia.
Entre ellas se encuentran los espacios de visualización colectiva en bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales, plazas públicas y oficinas que extienden sus horarios de operación para atender a clientes y trabajadores interesados en seguir los encuentros.
A ello se suman factores climáticos y horarios que suelen coincidir con momentos de alta radiación solar y elevadas temperaturas en varias regiones del país, aumentando el uso de sistemas de ventilación y aire acondicionado.
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La proyección también considera elementos estructurales del sistema eléctrico, como la elasticidad de la demanda, la incorporación gradual de proyectos de generación renovable y los lineamientos recientes impulsados por el Ministerio de Minas y Energía para fortalecer los programas de gestión eficiente del consumo.
Para Esteban Quintana, CEO de Klik, la tecnología y el análisis avanzado de datos permiten anticipar estos comportamientos y preparar respuestas más eficientes para evitar impactos sobre la red eléctrica.
“Eventos de alto consumo, como un evento mediático como lo son los partidos de Colombia, generan picos importantes de demanda energética que requieren una gestión estratégica del consumo. Hoy nos apoyamos en la tecnología y en la IA para que la lectura y gestión de datos nos permita anticiparnos a esos comportamientos, optimizar recursos y reducir impactos sobre la red eléctrica sin afectar la experiencia de las personas”, afirmó el directivo.
El aumento de la demanda durante el Mundial no representa únicamente un desafío para los operadores del sistema eléctrico. También supone retos para empresas intensivas en consumo energético, industrias, comercios y establecimientos de servicios que podrían enfrentar mayores exigencias operativas en jornadas de máxima audiencia.
Por esa razón, expertos del sector recomiendan aprovechar mecanismos como la Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) y los programas de Respuesta de la Demanda (RD), herramientas que permiten a usuarios empresariales ajustar temporalmente sus consumos en momentos críticos para contribuir a la estabilidad del sistema.
Asimismo, sugieren reorganizar procesos productivos, optimizar horarios de operación y fortalecer los sistemas de monitoreo energético para identificar oportunidades de ahorro sin afectar la productividad.
La implementación de sensores inteligentes, esquemas de trabajo remoto y programas internos de concientización también aparece entre las medidas de rápida aplicación que podrían reducir la presión sobre la red.
La gestión eficiente del consumo no recaerá únicamente sobre las empresas. Los hogares tendrán un papel determinante durante las semanas de competencia.
Entre las recomendaciones planteadas para los usuarios residenciales se encuentra concentrar la visualización de los partidos en espacios compartidos para evitar múltiples equipos encendidos simultáneamente, desconectar aparatos electrónicos que no estén siendo utilizados, optimizar la iluminación y regular el uso de sistemas de climatización.
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Estas acciones, aunque parecen menores de forma individual, pueden generar un efecto agregado importante cuando son adoptadas por millones de usuarios al mismo tiempo, especialmente en jornadas donde coincidan altas temperaturas con eventos de masiva audiencia televisiva.