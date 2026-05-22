Remesas a Colombia crecieron menos del 1 % en abril: empiezan a mostrar señales de moderación

En abril de 2026, las remesas que enviaron al país los trabajadores colombianos en el exterior se ubicaron en US$1.102 millones, esto es un 0,5 % más que en el mismo mes en 2025 (US$1.097 millones), según estadísticas del Banco de la República.
Sin embargo, la cifra es menor a la del mes anterior en US$122 millones, pues en marzo se alcanzó por primera vez en la historia del país un valor superior a US$1.200 millones.
Así, en lo corrido del año, las transferencias hacia Colombia sumaron US$4.449 millones, un 5,2 % más que en el mismo periodo en 2025, cuando acumulaban US$4.228 millones.
El Banco de la República señaló en su Informe de Política Monetaria que las remesas han sido un motor fundamental para el ingreso disponible de los hogares y el consumo privado, aunque reveló que espera que su dinamismo se modere durante este año.
De hecho, la estadística de la entidad deja ver que en los primeros meses de 2026 estas transferencias han comenzado a moderar su aporte al crecimiento del ingreso disponible y, en consecuencia, contribuyen al menor ritmo de crecimiento del consumo privado.Durante 2025, las remesas mantuvieron niveles históricamente altos (ingresaron al país más de US$13.098 millones, un 10,6 % más que en 2024), lo que permitió sostener el consumo de los hogares incluso en un entorno de tasas de interés elevadas, de acuerdo con el banco central.
Aun así, como el monto es elevado, se espera que, por cuenta del peso de las remesas en las transferencias corrientes, la balanza de pagos presente un mayor superávit en 2026 en comparación con 2025.
En detalle, el equipo técnico proyectó ingresos por transferencias corrientes (que incluyen remesas) de US$16.853 millones para 2026. Esta cifra es ligeramente inferior a los US$17.104 millones que se habían previsto en el informe de enero.
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