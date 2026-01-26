Remesas a Colombia lograron nuevo récord histórico en 2025: superaron los US$13.000 millones

En 2025, los trabajadores colombianos en el exterior enviaron más de US$13.098 millones en remesas al país, según estadísticas del Banco de la República, un 10,6 % más que en todo 2024 (US$11.848,22 millones).
Solo en diciembre, las transferencias hechas desde otros países hacia Colombia superaron los US$1.173 millones, la cifra mensual más alta desde el inicio de la serie (2000), dejando atrás el récord de US$1.158 millones de julio de 2025.
Según la comparación interanual, en el último mes del año pasado se enviaron 6,8 % más remesas que al cierre de 2024.
Vale la pena recordar que 2025 marcó un hito en la historia económica reciente, debido a que el flujo de remesas de trabajadores colombianos en el exterior superó, por primera vez, el valor de las exportaciones de petróleo en mayo.
En 2024, los US$11.848 millones en remesas (2,3 % del PIB) fueron equivalentes al 79 % de las exportaciones petroleras y triplicaron las ventas externas de café, apoyando los ingresos de los hogares y el déficit externo, de acuerdo con BBVA Research.
Esto implica que Colombia ha sustituido la renta petrolera (volátil y dependiente de precios internacionales) por la renta migratoria (dependiente del ciclo económico de EE. UU. y España), según Ricardo Valencia, CEO de la firma de análisis de datos Algebra Labs.
«En la última década, y con mayor intensidad en los últimos tres años, hemos visto un flujo migratorio sin precedentes que hoy se traduce en cifras históricas. En 2023 alcanzamos el hito de los US$10.000 millones anuales y en junio de 2024 superamos, por primera vez, la barrera de los US$1.000 millones en un solo mes. Este dinamismo responde directamente al crecimiento de la comunidad colombiana en el exterior y a su capacidad de inserción laboral en mercados clave como Estados Unidos y España», dijo Valencia.
Inversión extranjera continúa tendencia a la baja
Por su parte, la Inversión Extranjera Directa volvió a caer y cerró 2025 en US$9.173 millones, una contracción de 14,1 % frente a 2024. Con ello, Colombia retrocede a los niveles de 2021 (US$7.180 millones), borrando el 70 % de las ganancias obtenidas en la pospandemia.
Así, el indicador completa dos años consecutivos (2024 y 2025) por debajo del registro de las remesas, un fenómeno que no se registraba desde la pandemia (2020 y 2021).
Desde el pico histórico de US$13.221 millones alcanzado en 2023, el país ha perdido US$4.048 millones en flujos de capital extranjero, equivalentes a una reducción acumulada de 30,6 % en apenas dos años.
Las cifras del Banco de la República reflejan que la inversión extranjera en Colombia volvió a caer en 2025 tanto por el desempeño de los sectores de petróleo y minería, como de otros rubros de la economía.
