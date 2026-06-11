El Gobierno colombiano confirmó el inicio del fenómeno de El Niño. Según lo manifestó el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente, ya se encuentran presentes las condiciones del fenómeno en el océano Pacífico ecuatorial. Según lo indicó, este fenómeno climático se presentó con tres meses de antelación frente a los escenarios previstos.
Pero este no fue el único reporte. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), junto con otras proyecciones, como las de la Universidad de Columbia, venían advirtiendo que se presentaría esta ola de calor. El Ejecutivo añadió que, con base en los estudios, hay un alto contenido de calor subsuperficial y un acoplamiento océano-atmósfera característico de este fenómeno. También informó que existe una alta probabilidad de que se intensifique en el segundo semestre de 2026 y que persista hacia finales de año y comienzos de 2027.
Las cifras concuerdan en que existe 96 % de probabilidad de que El Niño continúe hasta noviembre y diciembre de 2026 e incluso enero de 2027. Además, los modelos revelaron que existe 63 % de probabilidades de que el fenómeno tenga una intensidad muy fuerte durante el periodo señalado. El mismo Gobierno colombiano manifestó que, de ser ciertas estas probabilidades, podría configurarse como uno de los fenómenos más intensos desde 1950, ya que los indicadores muestran elevadas temperaturas superficiales y subsuperficiales en la región.
Lo que le depararía a Colombia y a la región es una disminución de las lluvias respecto a los promedios históricos, particularmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe. A la vez, se presentaría un déficit de agua en el segundo semestre, con lo cual habría menores niveles en caudales y embalses, afectaciones en el abastecimiento de agua, la agricultura, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas. También aumenta el riesgo de deterioro de la calidad del aire, producto de los incendios forestales.
El Gobierno señaló que viene fortaleciendo sus acciones de preparación, monitoreo, coordinación y seguimiento con la finalidad de anticiparse a los impactos del fenómeno. Según lo mencionó, el Ministerio de Ambiente, junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), emitieron dos circulares para brindar recomendaciones sobre la gestión del agua, el monitoreo ambiental, la prevención de incendios forestales y la preparación de las autoridades territoriales y ambientales, junto con una articulación con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
“Confirmamos que ha iniciado el fenómeno de El Niño. Vemos cómo ese escenario se materializa cerca de tres meses antes de lo que indicaban las proyecciones iniciales. Esta confirmación ratifica la importancia de actuar de manera urgente. Hemos implementado desde el sector ambiental medidas concretas para entes territoriales, autoridades ambientales, ciudadanía y sector privado. Nuestro llamado es a mantener y reforzar las acciones de ahorro y uso eficiente del agua y la energía”, expresó Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y directora de la ANLA.
La funcionaria también expresó que deben fortalecerse todas las medidas de prevención, monitoreo, preparación y respuesta frente a incendios forestales. Añadió que la ciudadanía debe abstenerse de realizar quemas abiertas y también identificar dónde se adelantan estas actividades para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los recursos naturales
Por su parte, el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) expresó que monitoreará la situación haciendo seguimiento a indicadores atmosféricos y oceánicos, con la finalidad de emitir las alertas correspondientes. La directora del organismo, Ghisliane Echeverry, instó a comunidades y autoridades a activar planes de contingencia y fortalecer las medidas para la gestión del agua.
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