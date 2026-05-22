Buenaventura completa tres días con restricciones de movilidad. Las afectaciones, que iniciaron el pasado 19 de mayo, han limitado el tránsito de vehículos particulares, transporte intermunicipal y carga pesada en los principales corredores de acceso al principal puerto del Pacífico.
Ante esa situación, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en los mecanismos de diálogo y atención inmediata.
De acuerdo con la Fitac, la contingencia no solo impacta en el desarrollo normal de las operaciones portuarias y de comercio exterior en esta zona, sino que también genera afectaciones sobre la población, el abastecimiento y la operación logística del país.
“Las dificultades de abastecimiento de alimentos, gas y productos esenciales incrementan la preocupación frente a posibles riesgos de seguridad alimentaria, mientras distintos productores y sectores empresariales enfrentan pérdidas derivadas de retrasos logísticos, interrupciones operativas y mayores costos de transporte”, destacó el gremio.
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Estas limitaciones, que se registran en sectores como Bendiciones, Loboguerrero y Zaragoza, también están impactando otros puntos estratégicos.
En Cali, por ejemplo, se han registrado cierres temporales y afectaciones en la operación del Terminal de Transporte, “reflejando el alcance regional que empieza a tener la contingencia sobre la movilidad y la conectividad terrestre”.
La Fitac reiteró la importancia de adoptar medidas que permitan restablecer las condiciones de movilidad, garantizar corredores para el abastecimiento y avanzar en soluciones concertadas que contribuyan a reducir las afectaciones sociales, económicas y logísticas que actualmente enfrenta Buenaventura.
Pérdidas acumuladas
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) recordó que este corredor vial es estratégico para el abastecimiento del país y el comercio exterior de Colombia, movilizando diariamente 4.634 vehículos de carga en promedio.
La agremiación indicó que estos vehículos movilizan 55.698 toneladas por día hacia y desde el principal puerto del Pacífico, por lo que con esta parálisis se estiman pérdidas cercanas por $22.400 millones.
«En lo corrido del 2026, en la vía a Buenaventura se han presentado 17 bloqueos, de los cuales dos de ellos se presentaron en febrero por los mismos motivos de la protesta actual, lo que evidencia que el Ministerio del Interior no solo permite el bloqueo de las vías, sino que no se compromete realmente con la ejecución de los acuerdos con las comunidades», indicó el gremio.
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