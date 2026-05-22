Grupo Renault apunta a plan para aumentar inversiones y nuevas tecnologías en ensambladora de Envigado

El Grupo Renault manifestó que su casa matriz en Francia tiene una seria intención de invertir en el ensamblaje de un nuevo vehículo con tecnologías aplicadas en su planta de Envigado, Antioquia. Según la compañía, esto ratificaría el papel que Colombia desempeña dentro de la industria automotriz del grupo a nivel global.
La empresa celebrará en 2026 sus 57 años de operaciones en la planta de Envigado, donde ha ensamblado más de 1,7 millones de vehículos. A esto se suma que Renault Sofasa fortaleció sus procesos, incorporó nuevas tecnologías y amplió su capacidad exportadora, con lo cual se consolidaría como una plataforma estratégica para el grupo. Es por ello que, según lo dijo, su planta en Antioquia podría convertirse en centro de exportación en América Latina y también en electromovilidad.
La compañía aseguró que Colombia ha fortalecido su marco regulatorio con la finalidad de atraer mayor inversión extranjera, particularmente en el sector automotor. Entre los instrumentos señalados están el Certificado de Reembolso Tributario para fomentar las exportaciones y el instrumento arancelario para el mejoramiento de la seguridad vial. Bajo estas medidas, Renault espera que se fortalezca la seguridad jurídica para impulsar inversiones de largo plazo.
Adicionalmente, también hizo referencia a las inversiones del grupo para la industrialización de Renault Kwid en su planta de Antioquia, las cuales ascendieron a US$100 millones entre 2023 y 2025. A esto agregó que dicha inversión también trae una nueva gama E-Tech para Colombia.
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Para Renault Sofasa señaló que tiene un plan estratégico denominado futuREady, vigente hasta 2030, con el que le apuesta a consolidar la planta de Envigado como un epicentro de exportaciones para América Latina y, al mismo tiempo, acelerar la electromovilidad de los vehículos electrificados en el país.
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