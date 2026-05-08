La planta de General Motors en Gravataí (Brasil) proyectó alcanzar una producción de 900 vehículos diarios, impulsada por el proceso de aceleración en la fabricación del Chevrolet Sonic. Actualmente, esta instalación produce, en promedio, un vehículo por minuto.
Así lo conoció Valora Analitik que está presente en el país vecino, uno de los más importantes de América Latina para el sector automotor.
Las claves de la planta de General Motors
La compañía le confirmó a este medio que vendió cerca de 6,2 millones de vehículos en el mundo durante 2025. Su planta en Gravataí, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul y que fue inaugurada en julio de 2000, cuenta con más de 4.000 empleados y un complejo integrado por cerca de 14 proveedores.
Dentro del portafolio fabricado en esta infraestructura se encuentran modelos como el Chevrolet New Onix, Onix RS, Onix Plus y Sonic.
En la sección de soldadura, cuenta con 684 robots en operación. Por su parte, en el área de ensamble, la participación femenina ronda 15 %.
En materia energética, la planta no depende de generación propia, sino de la red eléctrica. Sin embargo, a finales de 2025 General Motors adquirió una subestación con la finalidad de fortalecer su abastecimiento energético.
Asimismo, la planta de Gravataí anteriormente operaba con gas, pero ahora funciona con biometano como parte de su estrategia de transición energética. Finalmente, la operación también incorpora inteligencia artificial para optimizar procesos, aumentar la eficiencia y mejorar las líneas de producción y ensamblaje.