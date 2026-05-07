General Motors apuesta por Sonic para ganar terreno en el mercado colombiano de vehículos

General Motors, con su marca Chevrolet, espera que el mercado automotor colombiano cierre 2026 por encima de 300.000 unidades vendidas, en un contexto de recuperación del sector y de crecimiento cercano a 50 %. Bajo ese panorama, la compañía busca ganar terreno en el país con el lanzamiento de Chevrolet Sonic, su nueva apuesta dentro del segmento de SUV compactas.
Según explicó David Rosero, country manager de General Motors en Colombia, el comportamiento del mercado ha sorprendido positivamente durante los primeros meses del año.
La marca también viene creciendo en línea con esa tendencia. De acuerdo con el directivo, Chevrolet registra un crecimiento cercano a 30 % frente al mismo periodo del año pasado (2025), en medio de una industria que mantiene una dinámica positiva impulsada por la demanda en el sector automotor.
En ese contexto, el nuevo Chevolet Sonic se convierte en uno de los principales lanzamientos de la organización para 2026. El vehículo marcará la entrada de la marca a un nuevo segmento y buscará fortalecer la presencia de la empresa en el mercado de SUV compactas, una categoría que ya representa cerca de 50 % del mercado colombiano.
Rosero señaló que este lanzamiento hace parte de una inversión superior a US$1 millón en desarrollo e inteligencia artificial. Además, indicó que el modelo tendrá un posicionamiento entre Onix y Tracker dentro del portafolio de la compañía.
La presentación regional del vehículo se realizó en Brasil, en un evento en Sao Paulo que reunió actores de la industria, donde también se dio visibilidad a procesos tecnológicos e industriales asociados a la producción del vehículo.
“El principal desafío está en atender diferentes tipos de demanda y tecnologías”, señaló Rosero, quien destacó que la marca cuenta con portafolio en vehículos a combustión, eléctricos, híbridos, pickups, buses y camiones.
En electromovilidad, la compañía aseguró que el mercado colombiano mantiene una tendencia creciente. Mientras el año pasado (2025) la participación de híbridos y eléctricos rondaba entre 10 % y 11 % del mercado, actualmente se ubica entre 18 % y 20 %.
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Chevrolet indicó que continuará avanzando en una estrategia de diversificación tecnológica, apoyada en vehículos híbridos y eléctricos. En ese frente, la compañía destacó modelos como Captiva y Spark EUV como parte de la transición hacia tecnologías limpias y una migración progresiva del portafolio.
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