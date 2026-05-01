Entrevista | Grupo Uma revela lanzamiento de nuevas motos en Colombia y los focos de inversión para 2026

En Colombia, las personas cada vez buscan alternativas de transporte que les permitan moverse en medio del caos que se genera en las ciudades. Adicionalmente, que se adapte como una solución económica.
En ese orden, Grupo Uma, un conglomerado empresarial de origen centroamericano y caribeño, con más de 50 años de experiencia en diferentes industrias, agrupa hoy a un conjunto de marcas que hacen parte de la movilidad diaria de los colombianos.
Es el distribuidor oficial de Bajaj Auto, una de las marcas de motocicletas más grandes del mundo, y también opera Triumph Motorcycles en el segmento premium. Su portafolio incluye líneas como Boxer, Pulsar, Discover, Dominar y vehículos de carga como Torito y Maxima.
Valora Analitik conversó con su gerente general para el país, Arthur Owen, quien entregó detalles de los proyectos e inversiones que tienen para este año, así como el impacto de las recientes medidas del Gobierno de Gustavo Petro en temas laborales, tales como el incremento al salario mínimo.
En primer lugar, cabe resaltar el comportamiento que tuvo el grupo en Colombia el año pasado, siendo Bajaj la encargada de liderar el mercado colombiano con más de 180.000 unidades vendidas, ubicándose como la marca número uno del país. Mientras que, el mercado total superó 1,1 millones de motocicletas.
Este país en específico es uno de los mercados más relevantes. “Es de los top mercados de motocicletas en Latinoamérica, tiene alta penetración como herramienta de trabajo y movilidad, y presenta crecimiento sostenido del sector”, señaló Owen.
Al tiempo, resaltó que, en la operación del grupo a nivel regional, Colombia ha sido un pilar de crecimiento que ha apalancado la expansión del grupo, representando más del 50 % de las ventas de Grupo Uma.
Sobre las decisiones del Gobierno, explicó que tienen un impacto directo en los costos operativos (mano de obra, logística, retail) y la capacidad de consumo del cliente.
Sin embargo, aclaró que el sector de motocicletas suele ser resiliente, ya que es una solución de movilidad económica y muchas veces sustituye gastos más altos (transporte público o carro).
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Las grandes apuestas de Grupo Uma para 2026
Al ser consultado por las inversiones, el gerente general afirmó que están invirtiendo en una nueva operación logística autónoma de repuestos en La Tebaida, “un proyecto clave para garantizar la disponibilidad y el flujo eficiente de piezas, y así asegurar el correcto funcionamiento y sostenibilidad de nuestras marcas”.
La anterior iniciativa, complementó Owen, implica la transición de una operación tercerizada en Funza a una operación propia, lo que representa una inversión estratégica para fortalecer su cadena de suministro.
Otro foco es seguir mejorando sus puntos de venta para ofrecer una mejor experiencia al cliente y, por otra parte, continúan invirtiendo en el fortalecimiento del equity de sus marcas y en la consolidación de un servicio postventa de alto nivel.
Mientras que, en iniciativas puntuales, está el lanzamiento de nuevos modelos, por ejemplo, familiar Pulsar y Dominar. También el desarrollo de experiencias de marca y comunidad, digitalización del proceso de compra y expansión en accesorios y repuestos.
En proyecciones, tienen el objetivo de cerrar el 2026 con más de 220.000 unidades vendidas, al tiempo que esperan que este año se mantengan los planes de una industria de motocicletas superior al 1,2 millones de unidades vendidas.
Así las cosas, Owen le dijo a este medio que la hoja de ruta de Grupo Uma se centra en tres ejes: el primero es consolidar la compañía y fortalecer el equity de las marcas en Colombia, avanzando en segmentos clave y en distintas geografías para afianzar el liderazgo en motocicletas de calle.
El segundo es explorar nuevas oportunidades de crecimiento de manera selectiva, priorizando productos competitivos y modelos de negocio rentables. Y el tercero es posicionar a Grupo Uma como el referente de la industria de motocicletas en Colombia.