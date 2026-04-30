SuperSociedades confirmó acuerdo de reorganización de Presto; atenderá deudas por $31.000 millones

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Franquicias y Concesiones S.A.S., compañía reconocida en el mercado por operar la marca Presto.
La decisión fue adoptada durante audiencia pública realizada este 30 de abril de 2026, luego de que el juez del proceso verificara que el acuerdo obtuvo una votación favorable equivalente al 81,39 % de los acreedores calificados y graduados.
Según informó la entidad, el acuerdo cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006, que regula los procesos de insolvencia empresarial en Colombia.
Con esta reorganización, la compañía atenderá un pasivo total de aproximadamente $31.000 millones, luego de que se aprobara una quita de capital cercana a $19.000 millones con acreedores de quinta clase y otra por $211 millones con acreedores garantizados de segunda clase. El pasivo reorganizado será pagado en un plazo de seis años.
Relacionado: Oma y Presto están cada vez más cerca de evitar la quiebra: radican acuerdos de reorganización
Presto busca preservar operación y empleos
Franquicias y Concesiones S.A.S., constituida en 2002, tiene como actividad principal la venta y distribución de productos alimenticios.
Con la aprobación del acuerdo, la compañía busca preservar 694 empleos directos y mantener la operación de 180 puntos de venta distribuidos en distintas regiones del país.
La superintendente de Sociedades encargada, Nini Johanna Castañeda, señaló que este caso refleja cómo los mecanismos de insolvencia permiten construir acuerdos entre empresas y acreedores para facilitar procesos de recuperación empresarial.
“Este acuerdo constituye un ejemplo claro de cómo el respaldo de los acreedores, reflejado en quitas de capital y decisiones coordinadas, puede hacer viable el salvamento empresarial”, indicó la funcionaria.
La entidad agregó que continuará haciendo seguimiento al cumplimiento del acuerdo y a la ejecución de las obligaciones pactadas dentro del proceso de reorganización.