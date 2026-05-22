Cementos Argos confirma inicio de programa de readquisición de acciones

Cementos Argos señaló que comenzará a implementar su programa de readquisición de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia el lunes 25 de mayo de 2026. La organización agregó que esta medida fue comunicada el 23 de abril por su Junta Directiva.
Según la guía oficial, la recompra podrá realizarse mediante ofertas independientes o por tramos sucesivos. El monto máximo total autorizado será de hasta $450.000 millones, aunque se descontarán previamente los recursos utilizados en readquisiciones hechas por sistemas transaccionales o mecanismos independientes anteriores.
Además, Cementos Argos confirmó que ya existen recursos acumulados de programas anteriores. El documento indica que la compañía cuenta con una reserva de recompra de acciones de más de $73.380 millones, dinero que podrá ser utilizado dentro del nuevo programa.
Uno de los aspectos más importantes es que la operación incluirá tanto acciones ordinarias como acciones preferenciales sin derecho a voto. Sin embargo, la compañía explicó que la participación actual de las acciones preferenciales “es inmaterial en la actualidad”, por lo que el tratamiento dentro del programa será conjunto en algunos aspectos relacionados con la estructura de capital.
El documento establece dos mecanismos posibles para fijar el precio al que Cementos Argos recomprará sus acciones.
La primera modalidad será mediante “precio preestablecido”. En este caso, el valor de la acción ordinaria se definirá tomando el mayor entre el precio promedio ponderado de negociación de los cinco días hábiles anteriores al anuncio de la oferta y el precio de cierre del día hábil previo a la publicación del aviso.
La segunda alternativa será mediante un sistema de “construcción del libro de ofertas”. Bajo este esquema, los accionistas interesados podrán indicar el precio mínimo al que estarían dispuestos a vender sus acciones durante el período de recepción de aceptaciones.
Posteriormente, la comisión designada por Cementos Argos definirá el precio final de readquisición teniendo en cuenta las posturas registradas por los inversionistas. La empresa precisó que ambas metodologías corresponden a “procedimientos reconocidos técnicamente”, conforme a la Ley 964 de 2005.
Quiénes podrán participar y cómo será el proceso
La oferta estará dirigida a todos los accionistas que aparezcan registrados en Deceval a las 00:00 horas del día de publicación del aviso oficial de oferta.
Cada accionista podrá vender desde una acción hasta la totalidad de los títulos que tenga en propiedad al momento de la fecha de corte. No obstante, las acciones deberán encontrarse “totalmente libres de cualquier gravamen o limitación al derecho real de dominio”.
La guía también establece que las aceptaciones deberán hacerse obligatoriamente a través de una sociedad comisionista de bolsa escogida por cada inversionista.
Además, Cementos Argos aclaró que los costos relacionados con la operación, incluyendo comisiones e impuestos, correrán por cuenta de los accionistas participantes.
En el caso de la modalidad de precio preestablecido, la adjudicación se hará bajo un esquema “uno a uno” y por rondas. Eso significa que inicialmente se adjudicará una acción a cada accionista participante y luego se abrirán nuevas rondas sucesivas mientras existan recursos disponibles.
Si el dinero disponible no alcanza para comprar al menos una acción a todos los accionistas restantes, los recursos sobrantes regresarán a la reserva de readquisición para futuras ofertas.
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En el caso de la modalidad mediante libro de ofertas, quedarán descartadas las posturas que superen el precio final definido por la comisión.
Las operaciones adjudicadas serán pagadas “de contado y en pesos colombianos”, y la liquidación se realizará el día hábil bursátil siguiente a la adjudicación.
Descargue la guía de readquisición de acciones a través del mecanismo independiente para la ejecución del Programa de Readquisición haciendo clic en este enlace.