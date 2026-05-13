El túnel del Toyo, considerado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Colombia y el que será el túnel carretero más largo de América Latina, volvió a dar un paso clave en medio de la expectativa que existe sobre su entrada en operación.
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La megaobra, que conectará a Medellín con Urabá y transformará la logística del comercio nacional, recibió una nueva inyección de recursos para evitar retrasos en su construcción.
La novedad llega en un momento determinante para el proyecto, luego de que Antioquia y Medellín asumieran la responsabilidad de sacar adelante varios frentes de obra tras la cesión del Gobierno Nacional. Mientras avanzan las intervenciones finales, el megaproyecto continúa consolidándose como una de las apuestas más importantes para la competitividad del país y la conexión con los puertos sobre el Caribe.
La compañía Construcciones El Cóndor S.A. informó este 13 de mayo de 2026 que se suscribió el Otrosí No. 9 mediante el cual se formalizó la Adición No. 5 al Contrato No. 24OO111B2039 (958 de 2021), celebrado con la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física.
Según el documento oficial, la adición contempla recursos por $24.975 millones “destinados a asegurar la continuidad en la ejecución del proyecto conforme a las condiciones contractuales pactadas”.
La obra corresponde específicamente a la “construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de las vías de acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri – Sector 01 (Túnel del Toyo), en el Departamento de Antioquia”, detalló la empresa en el comunicado.
El túnel del Toyo entra en etapa decisiva
La nueva adición presupuestal llega en medio de la recta final del megaproyecto. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón, confirmó recientemente que la expectativa es entregar las obras civiles del túnel del Toyo en diciembre de 2026.
“Tenemos dos contratistas que hemos estado acelerando y esto quedará listo en un año, porque el gobernador está jugado con Urabá, colocando los recursos y esperando ya esas conversaciones con el alcalde de Medellín (Federico Gutiérrez)”, aseguró en su momento el funcionario.
El túnel del Toyo —oficialmente llamado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri— es una de las piezas centrales de las Autopistas al Mar y permitirá reducir significativamente los tiempos de desplazamiento entre Medellín y Urabá, una región estratégica para el comercio exterior colombiano.
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Actualmente, el recorrido entre Medellín y Urabá puede tardar más de ocho horas dependiendo de las condiciones viales. Con la entrada en operación del proyecto, el trayecto podría reducirse a menos de cinco horas, generando impactos directos sobre transporte de carga, turismo, comercio e integración regional.
¿Qué falta para terminar el túnel del Toyo?
Aunque el proyecto ya registra avances significativos, todavía quedan obras clave pendientes. José Fernando Flórez, subgerente técnico administrativo del túnel del Toyo, explicó en su momento que el frente más complejo actualmente se concentra en Santa Fe de Antioquia.
“De los 18 túneles contemplados en el proyecto, 16 ya están construidos y restan dos por ejecutar. También faltan siete puentes y varios tramos de vías a cielo abierto”, explicó el directivo.
Uno de los puntos más sensibles para la entrada total en operación del proyecto corresponde a la instalación de los equipos electromecánicos, fundamentales para la seguridad y funcionamiento del túnel.
Actualmente, ese contrato sigue bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que mantiene vigente el proceso de ingeniería, compras e instalación.
La expectativa sigue siendo que hacia finales de 2026 o inicios de 2027 el megaproyecto esté completamente operativo.
El impacto económico que tendría el túnel del Toyo
El túnel del Toyo es considerado uno de los proyectos estratégicos más importantes para la competitividad logística del país. Su entrada en funcionamiento permitirá articular la Autopista al Mar 1, la Autopista al Mar 2, los corredores hacia el Pacífico y la conexión directa hacia Puerto Antioquia y otros puertos del Caribe.
Las estimaciones del proyecto indican que cerca del 30 % de la carga nacional podría movilizarse por estos corredores una vez entren plenamente en operación.
Además, dependiendo del origen y destino de la mercancía, se calcula una reducción de recorridos entre 300 y 500 kilómetros frente a rutas tradicionales hacia puertos como Cartagena.
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Ese impacto no solo favorecería al transporte de carga, sino también a sectores como turismo, agroindustria, comercio exterior y desarrollo inmobiliario en Antioquia y Urabá.