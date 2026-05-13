Estados Unidos sigue consolidándose como el principal destino de expansión para las empresas colombianas. Solo entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones nacionales hacia ese país superaron los US$13.498 millones y representaron cerca del 30 % de las ventas externas de Colombia, según cifras del DANE recopiladas por AmCham Colombia.
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Pero mientras compañías locales aceleran su llegada al mercado estadounidense, otro destino que durante años estuvo prácticamente fuera del radar empresarial vuelve a captar atención: Venezuela, cuyo intercambio comercial con Colombia alcanzó US$1.170 millones en 2025 y sigue mostrando señales de recuperación, de acuerdo con cifras de la Cámara Colombo Venezolana.
En medio de ese panorama, una de las compañías más grandes del sector de insumos para muebles y remodelación en Colombia prepara un nuevo salto internacional tras consolidar una agresiva expansión nacional.
La empresa no solo acaba de alcanzar una cifra histórica de tiendas en el país, sino que ahora pondrá en marcha operaciones en Miami y analiza una eventual llegada a Venezuela, un mercado que comienza a despertar nuevamente interés empresarial tras más de una década de crisis económica y política.
Se trata de Madecentro, actualmente el proveedor de insumos para muebles más grande de Colombia por número de tiendas y tamaño de ingresos. La compañía confirmó que acaba de inaugurar su punto de venta número 240 y que mantiene una estrategia de crecimiento tanto dentro como fuera del país.
Dimas Tobón, gerente general de Madecentro, explicó que la nueva tienda fue abierta en Pereira y hace parte de un formato especializado que la empresa viene desarrollando en distintas regiones.
“Acabamos de abrir la tienda número 240, ubicada en Unicentro de Pereira. Es una tienda tipo concept design y ya tenemos 14 de esas. Llegamos a 100% del territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas”, afirmó el directivo en diálogo con La República.
La expansión de la compañía ocurre en un momento complejo para el sector constructor colombiano. Aunque la vivienda nueva continúa enfrentando desaceleración y caída en subsidios, las remodelaciones y adecuaciones del hogar han mantenido una dinámica más estable en varias ciudades del país.
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Según explicó Tobón, durante 2026 Madecentro ya abrió nuevos puntos en Pamplona, Zarzal, Sahagún, Florencia, La Unión, Bogotá, Tunja y Rionegro, mientras proyecta entre 10 y 15 aperturas adicionales durante el resto del año.
Madecentro abrirá operaciones en Miami
La apuesta internacional más importante de la compañía comenzará en Estados Unidos. Madecentro confirmó que abrirá operaciones en Miami, específicamente en Doral, una de las zonas con mayor presencia empresarial y población latina en Florida.
“En los próximos días abriremos operaciones en Estados Unidos, comenzando en la ciudad de Miami, específicamente en Doral. Tomamos la decisión hace un año y medio, pero primero tuvimos que estudiar profundamente el mercado, porque es complejo y altamente competitivo”, aseguró Tobón.
El directivo indicó que esperan comenzar operación formal aproximadamente en un mes, luego de un proceso de análisis de mercado que tomó más de un año.
Venezuela vuelve al radar de las empresas en Colombia
Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la posibilidad de ingresar nuevamente al mercado venezolano, un destino que durante años estuvo prácticamente cerrado para las empresas colombianas debido a la crisis política, económica y cambiaria.
Según explicó Tobón, la compañía ya realizó visitas exploratorias y encontró oportunidades importantes relacionadas con el rezago en remodelación y construcción acumulado durante más de una década.
“Ya hicimos una visita con nuestro equipo y vimos que no se ha construido ni remodelado durante los últimos 15 años, porque el consumo de productos como cocinas y muebles de baño se frenó por completo debido a la situación política y socioeconómica”, afirmó a ese mismo medio.
Sin embargo, el empresario advirtió que aún persisten barreras importantes para invertir en ese país, especialmente por la inestabilidad monetaria y regulatoria.
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“Tenemos la esperanza de que haya políticas y legislación claras para poder hacer inversiones. Además, no puede haber tres monedas en Venezuela: un dólar oficial, un dólar paralelo y bolívares; así es imposible hacer negocios”, sostuvo.