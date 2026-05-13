Las plataformas de streaming vienen diversificando las alternativas de suscripción para sus usuarios. Una de las figuras que han comenzado a implementar son los anuncios durante el contenido.
Si bien algunas de ellas ya lo han implementado en el país, ahora es el turno de Netflix, que sumará a Colombia a la lista de países que ofrecen cuentas con anuncios a partir de 2027.
El mercado colombiano será uno de los 15 adicionales (junto a Perú en la región) que harán parte de su ecosistema publicitario (Netflixs Ads), en el que previamente ya estaban incluidos Brasil y México.
De acuerdo con datos de la compañía, estos dos países cuentan con más de 35 millones y 28 millones de usuarios activos mensuales respectivamente en este formato de anuncios, lo que demuestra su interés por parte de los usuarios.
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¿Cambios en los planes de Netflix?
Esta decisión responde a dos objetivos, según Amy Reinhard, presidenta de publicidad de la compañía. “Para nuestros miembros, esto significa más opciones para disfrutar de Netflix a un precio que se ajuste a sus necesidades”.
En el caso de las marcas y anunciantes, representa una “oportunidad única de conectar con fans apasionados y comprometidos a nivel global”.
Con este movimiento en Colombia, la plataforma tiene quiere ofrecer a sus clientes opciones de planes más asequibles. Todavía no se revela en detalle cuáles serán los cambios en las suscripciones ni el precio de esta nueva cuenta con anuncios.
Para tomar esta decisión, Netflix tuvo en cuenta varios factores, como por ejemplo, el impacto que generan las producciones, en cultura, turismo a sitios donde se han producido contenidos, entre otros.
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Anuncios en Netflix también usarán algoritmo
Netflix explicó que sus anuncios son considerados dos veces más inmersivos que en otros servicios de streaming, televisión abierta o video digital.
Es decir, según sus cuentas, nueve de cada 10 miembros prestan atención total al contenido cuando están solos, y la tasa de atención no solo se mantiene, sino que aumenta durante sesiones prolongadas de más de tres horas.
Además, el ecosistema publicitario de Netflix aprovecha «tecnología de vanguardia, experiencia del usuario y efectividad para anunciantes«, convirtiéndose en un socio estratégico para las marcas.
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