Denuncian millonarias deudas y presunta evasión de pagos en cadena de gimnasios HYL

La cadena de gimnasios operada por la sociedad Health and Life Mechanic S.A.S. en Bogotá y Villavicencio enfrenta una serie de procesos ejecutivos por el presunto incumplimiento del pago de deudas. La cifra asociada a obligaciones financieras asciende a los $5.200 millones.
La denuncia surgió a raíz de obligaciones civiles relacionadas con préstamos, la adquisición de maquinaria especializada para entrenamiento, cánones de arrendamiento de algunos locales comerciales y recursos destinados a mejorar las condiciones del negocio.
De acuerdo con Carlos Julián Laverde, coordinador jurídico de Estructuración S.A.S., empresa que figura como una de las acreedoras en este caso, la situación tomó un rumbo penal cuando, antes de iniciarse las acciones ejecutivas de cobro, comenzaron a evidenciarse maniobras que, según sostiene, apuntaban a evitar el pago de las obligaciones adquiridas.
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Empresas espejo y registros duplicados
El abogado señala que una de las principales conductas detectadas está asociada a la presunta creación de una empresa “espejo” que estaría replicando la operación de la cadena de gimnasios.
“Todo se hizo con la marca primigenia que era Health and Life Mechanics y ahora hay una marca homónima que se llama Machines Health and Life SAS, sociedad cuya representante legal, Lina María Rodríguez Gutiérrez, tiene un vínculo personal con Christian David Herrera Bernal, socio principal de la cadena. Es decir, la composición accionaria sigue siendo igual de este último”, indicó.
Sumado a esto, la denuncia pone la lupa sobre una aparente estrategia de duplicidad de registros.
Laverde explicó que los establecimientos de comercio que tenía Health and Life Mechanics S.A.S. habrían sido duplicados en la inscripción de los registros de Cámara de Comercio, manteniendo las mismas sedes y operación. “Si uno mira los establecimientos de comercio en ambas sociedades, se encuentran dos en la misma dirección”, señaló.
Entre las sedes mencionadas por el abogado están Santa Matilde, Modelia, Buenos Aires, 109, 162 y Prado.
El coordinador señaló que las sospechas surgieron durante las acciones ejecutivas de cobro. “Nos dimos cuenta cuando se realizaron los embargos y no ingresaban recursos o depósitos judiciales a órdenes de los juzgados, pese a que la sociedad seguía activa y operando normalmente”, explicó.
La preocupación de los denunciantes radica en que el propósito sería evitar que las medidas cautelares y embargos recaigan sobre los recursos que siguen ingresando por la operación de los gimnasios. A eso se suman las dudas alrededor del manejo financiero de la operación y que la compañía continúa promocionando su expansión comercial a través de su página web y sus redes sociales.
El abogado destacó que, además de las acciones civiles en torno a los cobros de las obligaciones antes mencionadas, hay denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación. “Actualmente, estas actuaciones se encuentran en etapa de indagación. La Fiscalía está recopilando los elementos materiales probatorios en el marco de continuar con la causa y en una de estas denuncias tenemos convocada para la próxima semana una diligencia de conciliación”, añadió.
De la misma manera, señaló que los procesos ejecutivos y las denuncias continúan avanzando ante los estrados judiciales y será la justicia la encargada de determinar si la expansión de Health and Life Mechanic S.A.S. responde a una legítima estrategia empresarial o si, por el contrario, hace parte de una maniobra orientada a evadir obligaciones financieras y proteger activos frente a sus acreedores.
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