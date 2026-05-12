Utilidad neta de Grupo Aval cayó 6,8 % en el primer trimestre de 2026 por cuenta del impuesto al patrimonio

Grupo Aval reportó una utilidad neta consolidada de $746,7 mil millones en el primer trimestre de 2026, lo que representó una caída de 6,8 % frente a los $801,3 mil millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.
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Por su parte, la utilidad neta atribuible a los propietarios de la matriz se ubicó en $336,6 mil millones, con una disminución de 6,9 % frente a los $361,5 mil millones registrados un año atrás.
La entidad explicó que el resultado trimestral estuvo impactado por un impuesto al patrimonio no recurrente decretado por el Gobierno colombiano, el cual redujo en $210,1 mil millones la utilidad atribuible y elevó en $311,7 mil millones los gastos operativos del grupo.
Excluyendo ese efecto extraordinario, la utilidad atribuible habría alcanzado $546,7 mil millones, con incrementos de 58,7 % frente al cuarto trimestre de 2025 y de 51,2 % frente al primer trimestre de 2025.
Grupo Aval aumentó cartera y depósitos en el primer trimestre de 2026
A pesar de la caída de la utilidad neta, Grupo Aval mostró crecimiento en varias líneas operativas durante el trimestre. La cartera bruta consolidada llegó a $193,7 billones al cierre de marzo de 2026, con un crecimiento de 6,0 % frente al mismo periodo de 2025.
El avance anual estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la cartera comercial, que aumentó 5,0 %, la cartera de consumo, que avanzó 4,2 %, y la cartera hipotecaria, que registró un incremento de 16,8 %.
Los depósitos también mantuvieron una dinámica positiva durante el trimestre. El saldo total ascendió a $216,8 billones, equivalente a un crecimiento anual de 11,7 %. Según el informe financiero, este comportamiento estuvo explicado principalmente por mayores captaciones de personas naturales y por el crecimiento de cuentas de ahorro y CDT.
Los ingresos por intereses alcanzaron $6,8 billones entre enero y marzo de 2026, con un incremento de 6,3 % frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los gastos por intereses crecieron a un mayor ritmo, subiendo 9,7 % anual hasta $4,9 billones. Como resultado, el ingreso neto por intereses disminuyó 1,4 % y se ubicó en $1,9 billones.
El margen neto de interés, conocido en el sector financiero como NIM por sus siglas en inglés (Net Interest Margin), se situó en 3,3 %, por debajo del 3,8 % registrado en el primer trimestre de 2025. Grupo Aval explicó que esta reducción obedeció principalmente al incremento en los costos de fondeo y a una transmisión gradual de las menores tasas hacia la cartera de créditos.
Calidad de cartera de Grupo Aval mostró mejoras frente al primer trimestre de 2025
Uno de los aspectos más destacados de los resultados fue la mejora sostenida en los indicadores de calidad de cartera. La cartera vencida mayor a 90 días sobre cartera bruta bajó de 3,8 % en marzo de 2025 a 3,1 % en marzo de 2026.
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Asimismo, el costo de riesgo neto disminuyó de 2,1 % a 1,8 %, reflejando menores provisiones y una mejor dinámica de recuperación de cartera. La pérdida neta por deterioro de activos financieros se ubicó en $848,4 mil millones durante el trimestre, cifra inferior en 12,2 % frente al primer trimestre del año anterior.
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