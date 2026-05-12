Cementos Argos redujo su utilidad neta en el primer trimestre de 2026 por efecto cambiario 

Cementos Argos reportó una caída de 94,6 % en su utilidad neta durante el primer trimestre de 2026, afectada principalmente por el impacto negativo de la diferencia en cambio, aunque la compañía logró mejorar su rentabilidad operativa y mantener crecimiento en Ebitda.
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Entre enero y marzo de 2026, la utilidad neta consolidada de la compañía se ubicó en $115.276 millones, frente a los $2,14 billones registrados en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la comparación estuvo impactada por la utilidad extraordinaria generada un año atrás por operaciones discontinuadas.
Al excluir ese efecto extraordinario, la utilidad neta ajustada alcanzó $120.118 millones en el primer trimestre de 2026, frente a $136.696 millones en igual periodo de 2025, lo que representó una disminución de 12,1 %.
La empresa explicó que el resultado neto estuvo impactado principalmente por una pérdida por diferencia en cambio cercana a $28.291 millones, mientras que en el primer trimestre de 2025 había registrado una ganancia cambiaria de $28.452 millones.
Cementos Argos aumentó Ebitda y expandió márgenes
Pese al deterioro en la utilidad neta, Cementos Argos mostró una mejora operacional durante el trimestre. El Ebitda consolidado alcanzó $270.261 millones, con un crecimiento de 5,0 % frente al primer trimestre de 2025. Además, el margen Ebitda aumentó de 21,0 % a 22,1 %.
La compañía destacó que el margen Ebitda ajustado llegó a 22,2 %, equivalente a una expansión de 116 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior, reflejando disciplina operativa y eficiencia comercial.
Los ingresos consolidados sumaron $1,22 billones durante el primer trimestre de 2026, cifra 0,8 % inferior frente al mismo periodo de 2025.
A pesar de la leve caída en ingresos, la utilidad operativa aumentó 3,5 % y llegó a $154.481 millones, mientras el margen operacional mejoró de 12,1 % a 12,6 %.
Asimismo, los gastos de administración disminuyeron 4,8 % y los gastos de venta se redujeron 7,0 %, reflejando los esfuerzos de eficiencia impulsados bajo la estrategia SPRINT 4.0.
Colombia impulsó el crecimiento operacional de Cementos Argos
Durante el trimestre, Cementos Argos despachó 2,1 millones de toneladas de cemento, nivel estable frente al primer trimestre de 2025, mientras que los despachos de concreto crecieron 9,1 %, impulsados principalmente por el mercado colombiano.
En Colombia, los despachos de cemento alcanzaron 932.000 toneladas, con un crecimiento de 8,1 % frente al mismo periodo del año anterior. Los volúmenes de concreto aumentaron 8,5 %, apoyados en proyectos de infraestructura como Metro de la 80, Túnel de Oriente e iniciativas de renovación urbana.
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Los ingresos en Colombia llegaron a $717.000 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 9,7 % frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, el Ebitda del negocio colombiano alcanzó $175.000 millones, con un incremento de 2,6 %.
No obstante, el margen Ebitda en Colombia se redujo 169 puntos básicos y se ubicó en 24,4 %, afectado principalmente por mantenimientos programados en las plantas de Cartagena y Rioclaro.
Centroamérica y Caribe mostraron resultados mixtos
La región de Centroamérica, Caribe y Trading registró ingresos por US$129 millones, con una caída de 6,3 % frente al primer trimestre de 2025. Sin embargo, el Ebitda creció 4,0 % y alcanzó US$30 millones, mientras el margen Ebitda subió a 23,3 %.
Centroamérica mostró una dinámica positiva, con despachos de cemento creciendo 12,6 % y un margen Ebitda de 30,3 %, apoyado por la recuperación del mercado panameño y el dinamismo de Guatemala y Honduras.
En contraste, el Caribe se vio afectado por una parada operacional en República Dominicana, que provocó una caída de 12,2 % en despachos y reducciones tanto en ingresos como en rentabilidad. La compañía indicó que la operación ya fue normalizada.
Cementos Argos avanzó en su estrategia de expansión en Estados Unidos
Durante el trimestre, la compañía continuó avanzando en la consolidación de Argos Materials, su plataforma de agregados en Estados Unidos. Entre los avances, Cementos Argos destacó el desarrollo de diseños de ingeniería para expandir la capacidad de la cantera en República Dominicana hasta entre 6 y 10 millones de toneladas anuales y el segundo envío de prueba hacia Houston.
Además, la Junta Directiva aprobó la capitalización de Argos North America Investments LLC por US$396 millones, como parte de la estrategia de separación operativa hacia dos plataformas: Argos Latam y Argos Materials.
La compañía aseguró que esta transformación busca capturar oportunidades específicas en cada mercado y maximizar la generación de valor para los accionistas.
En el marco de la estrategia SPRINT 4.0, Cementos Argos realizó distribuciones a accionistas por $313.000 millones en lo corrido de 2026, equivalentes al 44 % del total aprobado por la Asamblea General de Accionistas.
Adicionalmente, la empresa recompró acciones por cerca de $52.000 millones durante el primer trimestre y aprobó un nuevo programa de recompra por $450.000 millones.
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La compañía también destacó que desde el lanzamiento de SPRINT la rentabilidad total acumulada para el accionista alcanzó 693 % en dólares, mientras que el TSR del año llegó a 16 % al cierre de abril.
Finalmente, Cementos Argos ratificó su guía financiera para 2026, apoyada en la recuperación progresiva de los mercados, la ejecución de iniciativas de eficiencia y rentabilidad y el avance de su estrategia de crecimiento en Estados Unidos.
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