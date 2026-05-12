Grupo Éxito aumentó 64,6 % su utilidad neta en el primer trimestre de 2026

Grupo Éxito inició 2026 con una mejora significativa en sus resultados financieros, impulsada por el crecimiento del negocio en Colombia, la expansión de las categorías de no alimentos y una mayor eficiencia operativa.
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La compañía reportó ingresos consolidados por $5,5 billones durante el primer trimestre del año, lo que representó un crecimiento de 3,5 % excluyendo el efecto cambiario frente al mismo periodo de 2025.
Además, la utilidad neta alcanzó los $159.622 millones, con un incremento de 64,6 % excluyendo efecto cambiario, mientras que el Ebitda recurrente llegó a $430.780 millones y el margen Ebitda se ubicó en 7,9 %, mejorando 103 puntos básicos frente al año anterior.
De acuerdo con la tabla financiera compartida por la compañía, las ventas consolidadas ascendieron a $5,21 billones, con un crecimiento de 1,1 % en pesos colombianos y de 3,5 % excluyendo tasa de cambio. Asimismo, la utilidad neta pasó de $93.147 millones a $159.622 millones entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.
Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito, aseguró que los resultados reflejan las decisiones estructurales tomadas durante 2025 enfocadas en eficiencia operativa, fortalecimiento del balance y disciplina financiera.
“Iniciamos el 2026 con resultados que confirman la solidez de nuestro modelo. Los ingresos consolidados alcanzaron $5.5 billones de pesos, el Ebitda recurrente creció 16,5 % y la utilidad neta llegó a cerca de $160 mil millones”, afirmó el directivo.
Colombia impulsó los resultados de Grupo Éxito
La operación en Colombia continuó siendo el principal motor del grupo, al aportar el 76 % de los ingresos consolidados de la región.
En el país, los ingresos alcanzaron los $4,2 billones, creciendo 3,3 % frente al primer trimestre de 2025, impulsados especialmente por el segmento de no alimentos, que avanzó 10,1 %.
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La categoría de entretenimiento fue una de las de mejor desempeño, con un crecimiento de 11,6 %, mientras que las ventas mismos metros aumentaron 4,2 %.
Los canales digitales también mantuvieron una dinámica positiva. Según la compañía, las ventas online superaron los $560 mil millones y representaron el 14 % de las ventas totales en Colombia.
Carlos Mario Giraldo, gerente de Grupo Éxito Colombia, destacó que el negocio inmobiliario sigue siendo una fuente relevante de estabilidad para la empresa.
“El margen de utilidad bruta alcanzó una expansión de 95 puntos básicos fruto de una mejor dinámica comercial, optimizaciones en el costo y la contribución de la venta de proyectos inmobiliarios”, indicó.
Negocios complementarios ganaron protagonismo
Grupo Éxito señaló que negocios como Viva Malls, TUYA y Puntos Colombia continuaron aportando al fortalecimiento financiero de la organización.
En particular, Viva Malls registró ingresos cercanos a $126 mil millones y creció 8,3 % frente al primer trimestre de 2025, apoyado en niveles de ocupación de 98 % en centros comerciales y galerías.
Por su parte, TUYA aportó $10.873 millones y Puntos Colombia sumó $4.528 millones a los resultados del negocio en Colombia.
La compañía explicó que el crecimiento del Ebitda estuvo soportado principalmente por el desempeño de Colombia y Uruguay, que lograron compensar el menor dinamismo del mercado argentino.
En Uruguay, las ventas alcanzaron cerca de $1 billón y crecieron 4,9 % en moneda local, impulsadas por alimentos, mientras que el margen EBITDA llegó a 16,5 %.
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En Argentina, el negocio inmobiliario generó ingresos cercanos a $13 mil millones, con un crecimiento de 10,7 % excluyendo efecto cambiario. Además, Grupo Éxito destacó que la generación de caja permitió avanzar en la reducción de deuda financiera y mitigar el impacto de las altas tasas de interés.
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