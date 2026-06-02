Así será el cierre de la vía San Nicolás – La Ceja para obras en importante corredor de Antioquia: conozca las rutas alternas

Desde mañana 3 de junio habrá cierre total de la vía San Nicolás – La Ceja, en el tramo comprendido entre la vía Llanogrande y la glorieta del Club Campestre Llanogrande o Sibaris, como parte de la consolidación del circuito vial del Oriente antioqueño,
Cabe resaltar que las obras en el corredor Llanogrande – Canadá mejorarán la movilidad entre Rionegro, La Ceja, El Santuario y El Carmen de Viboral y, al tiempo, fortalecerán la conexión con el aeropuerto internacional José María Córdova y el Túnel de Oriente.
Destacado: Así va el proceso para contratar el megaproyecto Villeta – Guaduas – El Korán por casi $8 billones
En ese orden, los usuarios contarán con rutas alternas señalizadas para facilitar la movilidad. Quienes circulen por la vía Llanogrande podrán tomar el ingreso hacia la vereda Tres Puertas y continuar hasta la glorieta.
Por su parte, quienes se desplacen desde el sur hacia Llanogrande, deben utilizar el desvío por la vía del Club Campestre Llanogrande, y quienes se movilicen desde La Ceja hacia Llanogrande, continuarán por la vía principal hacia Rionegro.
Los vehículos que transiten hacia Rionegro por la vía Llanogrande hacia La Amalita, al llegar a esta última deberán girar a la derecha hasta el retorno del CDA o antiguas Empanadas Caucanas para volver hacia el mall Llanogrande.
Por último, la Gobernación de Antioquia, la Concesión Túnel Aburrá Oriente y la Alcaldía de Rionegro, informaron que el cierre establece el plan de manejo de tránsito del proyecto, por lo cual la implementación de los cambios en la circulación se realizará con acompañamiento en sitio y señalización adecuada.