Café Quindío avanza en su crecimiento nacional; podrá comprarse recién preparado a través de Rappi

Café Quindío se ha posicionado como la marca más rentable del segmento en Colombia, en medio de su plan de crecimiento fuera del país y los esfuerzos por llevar sus bebidas a más consumidores locales.
Como parte de esta estrategia para masificar sus productos, la marca comenzará a vender bebidas preparadas por baristas profesionales a través de Rappi Turbo.
La empresa busca ampliar el acceso a su portafolio de cafés de especialidad mediante entregas a domicilio en cuestión de minutos.
Según detallaron las dos compañías, desde una tienda Turbo ubicada en Bogotá se prepararán bebidas calientes y frías, que serán despachadas inmediatamente después de su elaboración.
Jaime Andrés Moreno Motta, CEO de Café Quindío, aseguró que la alianza permitirá acercar la marca a más consumidores sin necesidad de visitar una cafetería.
«La llegada a Rappi Turbo representa un paso más en nuestro propósito de democratizar el acceso a un café de origen excepcional, permitiendo que los consumidores disfruten, en cuestión de minutos, la calidad, frescura y tradición cafetera que nace en el Quindío», afirmó.
Relacionado: Café Quindío abrió su primera tienda en Medellín y continúa con su fuerte expansión en el país
¿Cuáles referencias de Café Quindío estarán en Rappi?
De acuerdo con los términos de esta iniciativa conjunta, la oferta incluirá cafés americanos, lattes, té chai, chocolates, infusiones y algunos productos de pastelería.
La compañía explicó que esta iniciativa hace parte de su estrategia de crecimiento y expansión de canales. Actualmente, Café Quindío tiene presencia en nueve ciudades con 68 tiendas y proyecta cerrar 2026 con 85 establecimientos. Su meta es alcanzar las 150 tiendas hacia 2030.
Además, recientemente anunció su llegada las góndolas de Walmart en Estados Unidos, un paso clave dentro de su plan de expansión global que busca llevar el sabor, el aroma y la tradición del Eje Cafetero a nuevos consumidores en el mundo.
Por su parte, Sebastián Jaramillo, director de Rappi Ads Colombia, señaló que la alianza permitirá combinar la preparación de bebidas por parte de baristas con la capacidad logística de Rappi Turbo para entregarlas recién preparadas en pocos minutos.