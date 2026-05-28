Así va el proceso para contratar el megaproyecto Villeta – Guaduas – El Korán por casi $8 billones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanza en el proyecto de iniciativa privada (IP) Villeta – Guaduas – El Korán, una de las apuestas más ambiciosas contempladas actualmente para el centro del país.
El proyecto, ubicado en Cundinamarca, contempla un alcance de 140 kilómetros y busca beneficiar a cerca de 2,5 millones de personas. Además, prevé inversiones estimadas en $7,6 billones entre Capex y Opex, con cifras calculadas a diciembre de 2024.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de factibilidad y en el inicio de los procesos de aprobación requeridos para su desarrollo.
Entre las obras contempladas en el proyecto se encuentran la rehabilitación de 58,3 kilómetros de doble calzada entre Guaduas y El Korán, la construcción de 18 kilómetros de nueva doble calzada entre Villeta y Guaduas, y el mejoramiento de otros 5 kilómetros de vía existente. Además, en el corredor Honda – Villeta – Guaduas se prevé la intervención de 58,5 kilómetros adicionales para ampliar y optimizar la doble calzada.
Frente al avance del proyecto, el vicepresidente de Estructuración de la ANI, Julián Rueda, aseguró que esta conexión es una de las prioridades estratégicas para el país.
“Tenemos algunos proyectos importantes en los que venimos avanzando, como Villeta – Guaduas. De hecho, cuando me preguntan cuál es el proyecto víal más importante que hoy necesita el país, siempre menciono Villeta – Guaduas. Es una necesidad importantísima”, afirmó el funcionario.
Rueda explicó que actualmente la ANI trabaja en el cierre de la factibilidad técnica y financiera del proyecto, paso necesario para iniciar los ciclos de aprobación ante las diferentes entidades del Gobierno Nacional, incluido el Ministerio de Hacienda.
“En este momento estamos en proceso de cierre de la factibilidad del proyecto para empezar todos los ciclos de aprobación y determinar el perfil de vigencias futuras que requiere. Estamos hablando de un Capex cercano a los $8 billones para lograr la materialización de lo que era la gran expectativa de la antigua Ruta del Sol”, indicó.
Según explicó la ANI, el proyecto busca fortalecer la conectividad logística y de transporte en el corredor Villeta – Guaduas – El Korán, considerado estratégico para la movilidad de carga y pasajeros entre el centro del país y otras regiones.