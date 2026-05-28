María Adelaida Restrepo, nueva vicepresidenta de asuntos legales corporativos de Grupo Sura

Grupo Sura informó este jueves 28 de mayo la designación de María Adelaida Restrepo como nueva vicepresidenta de Asuntos Legales Corporativos de la compañía, cargo que asumirá a parir del próximo 15 de junio de 2026.
La decisión fue tomada en la sesión de hoy de la Junta Directiva, tras haber analizado la recomendación del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Restrepo actualmente se desempeña como directora Jurídica de Finanzas y Mercado de Capitales en Bancolombia.
Sobre su formación, es abogada de la universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ejercicio del derecho privado, especialmente en derecho financiero, societario y comercial, con énfasis en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y liderazgo legal de negocios y productos financieros.
Así las cosas, la representación legal de Grupo Sura queda de la siguiente manera:
Ricardo Jaramillo, presidente y representante legal; María Adelaida Restrepo, vicepresidente de Asuntos Legales Corporativos; Juan Esteban Toro, vicepresidente de Finanzas Corporativas y representante legal; y Marianella Pulido, gerente de Asuntos Legales, Financieros e Inversiones, y representante legal para efectos judiciales y administrativos.
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