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María Adelaida Restrepo, nueva vicepresidenta de asuntos legales corporativos de Grupo Sura

Restrepo actualmente se desempeña como directora Jurídica de Finanzas y Mercado de Capitales en Bancolombia.

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María Adelaida Restrepo, nueva vicepresidenta de asuntos legales corporativos de Grupo Sura
Foto: María Adelaida Restrepo, nueva vicepresidenta de asuntos legales corporativos de Grupo Sura

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Grupo Sura informó este jueves 28 de mayo la designación de María Adelaida Restrepo como nueva vicepresidenta de Asuntos Legales Corporativos de la compañía, cargo que asumirá a parir del próximo 15 de junio de 2026.

La decisión fue tomada en la sesión de hoy de la Junta Directiva, tras haber analizado la recomendación del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Restrepo actualmente se desempeña como directora Jurídica de Finanzas y Mercado de Capitales en Bancolombia.

Sobre su formación, es abogada de la universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ejercicio del derecho privado, especialmente en derecho financiero, societario y comercial, con énfasis en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y liderazgo legal de negocios y productos financieros.

Así las cosas, la representación legal de Grupo Sura queda de la siguiente manera:

Ricardo Jaramillo, presidente y representante legal; María Adelaida Restrepo, vicepresidente de Asuntos Legales Corporativos; Juan Esteban Toro, vicepresidente de Finanzas Corporativas y representante legal; y Marianella Pulido, gerente de Asuntos Legales, Financieros e Inversiones, y representante legal para efectos judiciales y administrativos.

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Tags: Grupo Sura
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