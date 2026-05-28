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Ahora | Consejo de Estado le ordena al presidente Petro no difundir propaganda electoral

Según explicó la alta corporación, en algunas de sus intervenciones públicas y mensajes transmitidos, Petro ha incumplido la prohibición.

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Petro dice que buscará la constituyente
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Imagen: X@infopresidencia

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Este jueves 28 de mayo, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó a Gustavo Petro, presidente de Colombia, abstenerse de difundir propaganda electoral.

Según explicó la alta corporación, en algunas de sus intervenciones públicas y mensajes transmitidos a través de la plataforma X y YouTube, Petro ha incumplido la prohibición establecida en la norma y ha difundido propaganda electoral a favor de un partido político, a través de publicaciones y en escenarios públicos, en su condición de servidor público.

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Por lo anterior, “se ordenó al presidente de la República que se abstenga en lo sucesivo de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública”.

Consejo de Estado
Consejo de Estado. Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

Adicional a eso, el Consejo de Estado le ordenó al procurador general de la nación vigilar el cumplimiento de la decisión.

Entre las razones para la orden a Petro, se encuentra que ese tipo de acciones “exceden la defensa legítima de la gestión gubernamental y amenazan la neutralidad institucional exigida para preservar la integridad, la igualdad de condiciones y la libertad del electorado de cara a las elecciones de 2026”.

Cabe recordar que la primera vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el próximo domingo 31 de mayo.

Para descargar el documento completo, los interesados pueden hacer clic aquí y acceder.

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Tags: Gustavo Petro
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