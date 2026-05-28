Volkswagen presentó en Bogotá el nuevo Tiguan R-Line MHEV (eTSI), el primer vehículo híbrido de la marca en Colombia.
El modelo llega directamente desde la planta de Wolfsburg, Alemania, y se ofrece en una única versión, la R-Line, a un precio de $166.990.000.
El Tiguan MHEV incorpora un sistema de propulsión híbrido ligero de 48 voltios basado en un motor 1.5L Turbo con 150 CV de potencia y 250 Nm de torque, gestionado por una transmisión automática DSG de 7 velocidades.
En cuanto a consumo, registra entre 6,2 y 6,4 litros por cada 100 kilómetros en ciclo combinado. Tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos.
¿Qué es un mild hybrid?
A diferencia de un híbrido enchufable (PHEV), el sistema MHEV de 48V no permite circular en modo eléctrico. El motor eléctrico asiste al de gasolina en arranques y frenadas regenerativas, mejorando la eficiencia sin eliminar el consumo de combustible. Por eso este modelo no tiene autonomía eléctrica independiente.
Cabina digital con IA
En el interior, el Tiguan MHEV cuenta con una pantalla central de 15 pulgadas, Head-Up Display y asientos deportivos R con calefacción, ventilación y función de masaje.
A esto se suma el asistente inteligente IDA, desarrollado por Volkswagen en Alemania, que integra inteligencia artificial para el control de funciones del vehículo mediante comandos de voz conversacionales.
En materia de seguridad activa, el modelo incluye monitoreo de punto ciego (Side Assist), frenado autónomo de emergencia (Front Assist), alerta de tráfico trasero (Rear Traffic Alert), cámara de visión 360° y sistema de parqueo automatizado Park Assist.
El SUV está disponible en nueve opciones de color, incluyendo dos nuevos tonos: Verde Pino y Azul Eclipse.
Según la Volkswagen, el lanzamiento del Tiguan MHEV es la puerta de entrada a una estrategia más amplia. A finales de 2025, Volkswagen anunció la incorporación de tecnologías mild hybrid e híbridas enchufables en los desarrollos destinados a América Latina, producidos en Brasil.
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La apuesta está respaldada por una inversión de US$3.700 millones en América del Sur, con 21 nuevos vehículos electrificados prevista para este año.