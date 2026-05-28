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Grupo Argos revela avances en recompra de acciones: ya suman $12.000 millones en nueva etapa

Entre el 15 y el 27 de mayo, Grupo Argos ha recomprado 393.580 acciones ordinarias y 502.770 acciones preferenciales.

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Grupo Argos revela avances en recompra de acciones: ya suman $12.000 millones en nueva etapa
Grupo Argos revela avances en recompra de acciones: ya suman $12.000 millones en nueva etapa. Foto: tomada de Grupo Argos

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Grupo Argos avanza en la ejecución del nuevo programa de recompra de acciones, el cual fue aprobado por su Asamblea de Accionistas en marzo de 2026 por hasta $500.000 millones.

La iniciativa comenzó a ejecutarse el pasado 15 de mayo, y está orientada a fortalecer la liquidez de la acción, aumentar los retornos para los accionistas y promover un mayor reconocimiento del valor fundamental de la compañía en el mercado.

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Así, entre el 15 y el 27 de mayo, la compañía ha recomprado 393.580 acciones ordinarias y 502.770 acciones preferenciales, por un monto total cercano a $12.000 millones.

De ese total, $5.767 millones corresponden a acciones ordinarias y $5.901 millones a acciones preferenciales, con precios promedio ponderados de $14.653 y $11.737 por acción, respectivamente.

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Grupo Argos y sus negocios. Foto: tomada de Grupo Argos

“Este programa de recompra es una muestra concreta de la confianza que tenemos en el valor de Grupo Argos y en la solidez de nuestra estrategia. Estamos dando el primer paso de un plan más amplio que busca cerrar la brecha entre el valor de mercado y el valor fundamental de la compañía, así como fortalecer la liquidez de nuestras acciones”, explicó Felipe Aristizábal, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas Grupo Argos.

En otros detalles, cabe resaltar que, desde 2023, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia han movilizado más de $2,2 billones en programas de recompra de acciones, con la adquisición de más de 218 millones de acciones ordinarias y preferenciales de las compañías del Grupo.

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Tags: Grupo Argos
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