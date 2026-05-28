Grupo Argos revela avances en recompra de acciones: ya suman $12.000 millones en nueva etapa

Grupo Argos avanza en la ejecución del nuevo programa de recompra de acciones, el cual fue aprobado por su Asamblea de Accionistas en marzo de 2026 por hasta $500.000 millones.
La iniciativa comenzó a ejecutarse el pasado 15 de mayo, y está orientada a fortalecer la liquidez de la acción, aumentar los retornos para los accionistas y promover un mayor reconocimiento del valor fundamental de la compañía en el mercado.
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Así, entre el 15 y el 27 de mayo, la compañía ha recomprado 393.580 acciones ordinarias y 502.770 acciones preferenciales, por un monto total cercano a $12.000 millones.
De ese total, $5.767 millones corresponden a acciones ordinarias y $5.901 millones a acciones preferenciales, con precios promedio ponderados de $14.653 y $11.737 por acción, respectivamente.
“Este programa de recompra es una muestra concreta de la confianza que tenemos en el valor de Grupo Argos y en la solidez de nuestra estrategia. Estamos dando el primer paso de un plan más amplio que busca cerrar la brecha entre el valor de mercado y el valor fundamental de la compañía, así como fortalecer la liquidez de nuestras acciones”, explicó Felipe Aristizábal, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas Grupo Argos.
En otros detalles, cabe resaltar que, desde 2023, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia han movilizado más de $2,2 billones en programas de recompra de acciones, con la adquisición de más de 218 millones de acciones ordinarias y preferenciales de las compañías del Grupo.
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