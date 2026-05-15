Grupo Argos alista su propio programa Sprint para generar valor a accionistas: será similar al de Cementos Argos

Tras la entrega de resultados del primer trimestre de 2026, Grupo Argos tuvo su primera llamada de inversionistas con Juan Esteban Calle al frente del holding, en la que se revelaron algunas de las apuestas para el futuro.
Una de ellas tiene que ver con las iniciativas para cerrar la brecha entre el precio de las acciones de Grupo Argos y el valor de la compañía, tarea en la que su filial Cementos Argos trabaja desde hace varios años con su programa Sprint.
Esta iniciativa en Cementos Argos comenzó en 2023 y ya ejecuta su cuarta fase, con acciones específicas para aumentar la rentabilidad y entregar más valor para los accionistas.
El programa comenzó en 2023 y ha tenido varias fases: Sprint 2.0, 3.0 y 4.0. Entre sus principales componentes están las recompras de acciones, distribuciones de dividendos, formación de liquidez en la Bolsa de Valores de Colombia y fortalecimiento de los negocios.
Ahora, con la llegada de Felipe Ariztizabal a la vicepresidencia de estrategia y finanzas corporativas de Grupo Argos, se buscará ejecutar iniciativas similares en el holding.
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Detalles del Sprint de Grupo Argos
El CEO de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, reveló a los inversionistas que “esperamos lanzar un programa muy similar a Sprint que estaremos anunciando en los próximos meses. Ya estamos trabajando en él, es un programa integral, muy similar a lo que fue Sprint para Cementos Argos”.
Vale mencionar que una primera medida que ejecutará el conglomerado será la recompra de acciones por hasta $500.000 millones, con una vigencia de dos años.
Calle consideró que “hay una brecha importante frente al valor del portafolio. Esperamos estar anunciando al mercado el programa para comprometernos con la generación de valor y cierre de estas brechas”.
A su vez, consideró que “al final del día, nos vamos a medir con qué pasa con el valor de la acción”, por lo que esta iniciativa tendrá relevancia en los planes de la compañía.
“La única forma de lograr ese éxito es responder a los cambios del entorno, cuestionándonos y buscando oportunidades para seguir mejorando”, concluyó.
Visión de Juan Esteban Calle de Grupo Argos
De cara a la proyección que tendrá el holding bajo el liderazgo de Calle, su CEO destacó que “nosotros estamos convencidos de que Grupo Argos está en una posición extraordinaria de cara al futuro”.
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Dijo que “creemos en el potencial de materiales de construcción, vienen décadas de demanda creciente”, además de la relevancia de los demás negocios, listados y no listados.
Por eso, se anunció que se trabajará en mecanismos para que el mercado pueda visualizar mejor el desempeño de las empresas que no están en la Bolsa de Colombia.
Además, reiteró que “sigue habiendo oportunidad de rentabilizar los negocios, tenemos la aspiración de que cada compañía sea líder en sus sectores”.
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