Grupo Argos reveló sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2026, en la primera entrega liderada por Juan Esteban Calle como CEO del holding de infraestructura.
Además, para el primer trimestre de 2026, Grupo Argos no registró efectos no recurrentes en sus resultados consolidados, como venía ocurriendo en periodos anteriores.
Según explicó el holding, por esta razón la comparación frente al mismo periodo de 2025 debe leerse teniendo en cuenta que ese trimestre incorporó efectos extraordinarios asociados a la desinversión de Cementos Argos en Summit Materials y a la escisión con Grupo Sura, que generaron una utilidad discontinuada cercana a $2 billones.
Al revelar el balance de los primeros tres meses de este año, Calle indicó que los resultados operativos confirman “la calidad de los negocios y la solidez de una transformación que dejó a Grupo Argos con una estructura más simple, un portafolio enfocado y activos en sectores esenciales para el desarrollo”.
Así le fue a Grupo Argos en el primer trimestre de 2026
Con este contexto, durante el primer trimestre de 2026, Grupo Argos consolidó ingresos por $2,7 billones, 7 % menos frente a la base comparable del primer trimestre de 2025.
Eso se explica principalmente por menores ingresos en la comercialización de energía, en un contexto de mayor hidrología y menores precios durante los dos primeros meses del año.
Por su parte, el Ebitda se ubicó en $713.000 millones, con una reducción del 12 %; mientras que la utilidad neta alcanzó $194.000 millones, 21 % menos que en 2025. En el caso de la utilidad neta controladora, se ubicó que $87.000 millones, 23 % por debajo del año anterior.
“Los resultados operativos del primer trimestre confirman la calidad de los negocios y la solidez de una transformación que dejó a Grupo Argos con una estructura más simple, un portafolio enfocado y activos en sectores esenciales para el desarrollo», dijo Calle.
Y añadió: “Nuestra tarea es acelerar la ejecución, profundizar la eficiencia, reducir deuda, fortalecer la rentabilidad de los negocios y hacer más visible el valor del portafolio para nuestros accionistas”.
Comienza la recompra de acciones
Como parte de esta agenda de generación y transferencia de valor de Grupo Argos, en marzo la Asamblea de Accionistas aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por hasta $500.000 millones para los próximos tres años.
Este mecanismo empezará a operar este viernes, 15 de mayo, según indicó el conglomerado, a partir de la convicción de que existe una brecha entre el precio de mercado de la acción y el valor fundamental de la compañía.
Además, constituye la primera de una serie de iniciativas que Grupo Argos viene estructurando para contribuir a cerrar esa diferencia.
Este plan articulado será compartido próximamente en detalle con el mercado y buscará aumentar la liquidez de las acciones, fortalecer los mecanismos de retorno para sus accionistas y hacer más visible el valor de su portafolio, incorporando aprendizajes del programa Sprint de Cementos Argos.
Resultados separados de la compañía
En los resultados separados, la comparación frente al primer trimestre de 2025 también debe considerar un ingreso por método de participación patrimonial superior a $1 billón, asociado a la desinversión de Cementos Argos en Summit Materials.
Excluyendo este efecto, durante el primer trimestre de 2026 la compañía registró ingresos separados por $221.000 millones, con una disminución del 19 % año a año.
Aun así, Grupo Argos mantuvo márgenes sólidos: el margen bruto llegó a 96,5 %, el margen Ebitda a 65,2 % y margen neto a 41,3 %.
Por su parte, la utilidad neta separada alcanzó $91.000 millones, 37 % menos año a año, explicada principalmente por una menor contribución del método de participación patrimonial y por el incremento del impuesto predial del Negocio de Desarrollo Urbano en Barranquilla.
Balance de los negocios de Grupo Argos
Cementos Argos registró ingresos por $1,2 billones durante el primer trimestre de 2026 y un Ebitda de $270.000 millones, con un crecimiento del 5 % frente al mismo periodo del año anterior.
La filial cementera avanza en la separación entre Argos Materials (plataforma para el reingreso a Estados Unidos) y Argos Latam, con el objetivo de maximizar el potencial de crecimiento, fortalecer la flexibilidad estratégica y acelerar la generación de valor.
En el caso de Celsia, registró ingresos por $1,3 billones durante el trimestre y un Ebitda de $363.000 millones, con disminuciones del 12 % y 21 % año a año, respectivamente, explicadas principalmente por menores precios de comercialización de energía en un contexto de alta hidrología durante los dos primeros meses del año.
La compañía mantiene sus prioridades enfocadas en reducir la deuda neta en cerca de $1 billón al cierre de 2026, profundizar la simplificación de su estructura y avanzar en iniciativas de eficiencia operativa orientadas a fortalecer la rentabilidad.
En Odinsa se reportaron ingresos por $117.000 millones durante el primer trimestre, 10 % menos año a año, un Ebitda de $94.000 millones, decreciendo 14 %, y una utilidad neta de $84.000 millones, que es 15 % inferior.
La razón, en 2026 no se repitió la valorización excepcional registrada en 2025 por la incorporación de la segunda fase del túnel de Oriente.
Odinsa Vías movilizó 10,4 millones de vehículos y alcanzó un tráfico promedio diario cercano a 116.000 vehículos, mientras que Odinsa Aeropuertos registró un tráfico total de 13,3 millones de pasajeros, de los cuales 12 millones correspondieron al aeropuerto El Dorado, con un crecimiento del 10 % año a año.
Por otro lado, el Negocio de Desarrollo Urbano registró ingresos por $29.000 millones durante el primer trimestre, creciendo 39 % frente al mismo periodo del año anterior. En términos de caja, los ingresos de flujo de caja crecieron 49 % y el flujo de caja bruto alcanzó $30.500 millones.