Avanza la ampliación del Túnel de Oriente: Odinsa confirma entrega para mediados de 2027

Odinsa, la empresa a cargo de la construcción del Túnel de Oriente, aprovechó el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que se desarrolla esta semana en Cartagena, para anunciar un nuevo avance en la segunda fase del megaproyecto.
Según reveló la compañía, las obras ya alcanzan un 18 % de avance físico y mantienen el cronograma que proyecta su entrega para mediados de 2027.
Cabe recordar que Odinsa Vías —la plataforma de inversión de Odinsa y Macquarie Asset Management— confirmó en agosto el cierre financiero por $1,8 billones, recursos que permitirán ejecutar la ampliación del corredor que conecta a Medellín con el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.
La financiación fue estructurada en dos tramos, uno en IBR y otro en UVR, y contó con la participación de pesos pesados del sistema financiero: Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
Así será la nueva fase del megaproyecto del Túnel de Oriente
La segunda fase del megaproyecto del túnel de Oriente incluye el revestimiento, pavimentación e instalación de equipos en el túnel Santa Elena 2, que tiene 8,2 km y va paralelo al que ya está construido en esa zona de Antioquia.
Además, se prevé la construcción del túnel Seminario 2, que consta de 780 metros, así como de 4,5 km de viaductos y vías a cielo abierto, un segundo viaducto paralelo en Sajonia, y la ampliación del acceso a la vía Loreto, mejorando la salida hacia la Avenida Las Palmas.
Estas obras, que se extenderán durante aproximadamente tres años y medio, generarán más de 2.000 empleos directos, de acuerdo con cálculos de la concesión y la Gobernación de Antioquia.
De hecho, muchos de estos puestos ya se han creado con la ejecución de obras tempranas como la cimentación de los puentes Sajonia 2 y Bocaná 2, así como la construcción de la vía industrial.
Además, el pasado 8 de julio, se habilitaron de forma anticipada todos los lazos del Intercambio Vial Aeropuerto José María Córdova, con un 96 % de ejecución, mejorando la movilidad en el Oriente antioqueño.