En menos de una década, el peso de la industria tecnológica en la economía colombiana se duplicó.
Actualmente, cerca del 10 % de las exportaciones de servicios del país provienen de este sector, que hoy representa el 3,6 % del PIB nacional y genera más de 400.000 empleos. A eso se suma el potencial de Colombia en formación de talento digital.
Sin embargo, el ecosistema enfrenta desafíos importantes, entre ellos la ausencia de una política sectorial clara, un factor que podría restarle competitividad frente a otros países de la región.
En conversación con Valora Analitik, Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft, habló sobre los retos que enfrenta el sector y las propuestas que plantean para impulsar su crecimiento y atraer mayor inversión tecnológica al país.
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¿Qué tanto está aportando actualmente la industria tecnológica al crecimiento de la economía colombiana?
Esta es una industria que a veces pasa desapercibida, pero que hoy representa el 3,6 % del PIB y está vendiendo cerca de $61,7 billones. Además, prácticamente triplicó su tamaño desde 2020, cuando el sector movía cerca de $21 billones.
Actualmente, existen cerca de 7.200 empresas activas en el sector. Decimos activas porque hemos definido unos protocolos para determinar que efectivamente están vendiendo, creciendo, tienen productos y cuentan con huella digital.
Estas en su mayoría son mipymes, que generan no solo muchísimo empleo, sino empleo de calidad. Hoy tenemos en el ecosistema, según datos oficiales, cerca de 406.000 empleos formales en la industria.
Fedesoft ha advertido que está siendo más costoso establecer empresas tecnológicas en Colombia. ¿Qué está ocurriendo?
Colombia es uno de los países más caros de la región en términos tributarios.
Esta es una industria basada en conocimiento. No tenemos tierras, ni grandes inversiones en maquinaria o equipos. Esto es simplemente un computador, una persona con conocimiento y herramientas claras. Tal vez hoy la infraestructura es un gran reto, especialmente para sostener temas de inteligencia artificial, pero los incentivos correctos son los que llevan a que una industria se instale o no en un país.
Países como Uruguay, Panamá o Costa Rica han logrado atraer empresas gracias a beneficios tributarios y fortalecimiento del ecosistema.
En nuestro caso, Colombia tiene un gran diferencial y es el talento. Somos uno de los países que más ingenieros de sistemas forma en Latinoamérica y eso ha sido clave para que muchas empresas busquen instalarse aquí. Pero, si no existen incentivos adecuados, las compañías seguirán contratando talento colombiano sin necesariamente invertir desde el país.
Nuestro pedido al nuevo Gobierno es que nos tengan en cuenta y que exista un paquete tributario atractivo en ciencia, tecnología e innovación, así como beneficios para la creación del primer empleo y la empleabilidad del sector.
¿Qué debería incluir una política pública para atraer inversión tecnológica?
Primero, incentivos tributarios para carreras y empresas relacionadas con tecnología, así como beneficios para la generación de empleo. Eso atraería talento que hoy está por fuera o que no está pagando impuestos en el país.
El perfil del egresado está muy por encima de lo que hoy estamos viendo en el sector educativo. Lo que pedimos es que se generen incentivos correctos para que la empleabilidad siga creciendo dentro del sector.
También es clave agilizar los beneficios para inversiones en ciencia, tecnología e innovación, porque hoy muchos mecanismos no están llegando a las pequeñas empresas. Lo que buscamos es que esos beneficios sean mucho más ágiles, automáticos y que puedan beneficiar a toda la industria.
Otro punto importante es cerrar asimetrías en exportación de servicios tecnológicos, ya que actualmente eso reduce competitividad frente a otros países. Además, seguimos insistiendo en fortalecer ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas como base de formación.
¿Qué fortalezas tiene hoy el ecosistema digital colombiano?
La industria tecnológica colombiana no nació con el boom de las startups. Esta es una industria que existe desde hace más de 40 años y que ha logrado posicionar empresas reconocidas en los mercados internacionales.
Yo siempre digo que la industria nace siendo global y eso se ve en los servicios y productos de calidad que hoy entregamos. Nuestro ecosistema es muy fuerte en seguridad y confianza digital, ciberseguridad, software de salud y soluciones financieras.
También hemos mostrado un gran potencial exportador. La industria llegó a US$2.000 millones en exportaciones el año pasado y en los últimos 10 años hemos crecido casi siete veces en ese monto y actualmente el sector representa más del 10 % de las ventas externas de servicios.
¿Qué tan importante es fortalecer habilidades tecnológicas desde edades tempranas?
Es fundamental. Las necesidades del mercado laboral cambiaron rápidamente con la inteligencia artificial y hoy se requieren tanto habilidades tecnológicas como pensamiento crítico y resolución de problemas.
Desde Fedesoft impulsamos iniciativas como el desafío Bebras para medir habilidades computacionales en estudiantes. Los resultados muestran brechas importantes, por lo que insistimos en trabajar desde etapas tempranas, porque si no trabajamos desde la base, cerrar esas brechas en educación superior o técnica será mucho más difícil.
También creemos en un modelo mixto donde la educación formal fortalece habilidades de investigación, pensamiento y habilidades blandas, mientras que las edtech ayudan a cerrar las disparidades más inmediatas.
Hoy la educación no puede entenderse como estudiar cinco años y terminar ahí porque debemos reinventarnos constantemente.
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¿Cuál es la dinámica del Concurso Nacional de Programación impulsado por Fedesoft?
Es un programa que busca enseñarles a los jóvenes cómo la tecnología puede ser usada para cambiar realidades y generar impacto. Actualmente estamos en la fase de inscripción y formación.
Los colegios participan con grupos de estudiantes y docentes que pasan por fases de formación en inteligencia artificial, datos y ciberseguridad. Luego deben identificar un problema local relacionado con STEM y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y desarrollar un prototipo tecnológico acompañados por mentores de Fedesoft y de la Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas.
Finalmente, un jurado selecciona 10 finalistas que llegan a la gran final en Bogotá, donde presentan sus soluciones y participan en talleres de inspiración.
¿Cómo puede la tecnología impulsar otros sectores económicos?
La tecnología es una herramienta clave para mejorar la productividad, especialmente en un momento en el que Colombia enfrenta grandes retos en ese frente.
Desde Fedesoft estamos trabajando con distintos sectores para identificar problemas concretos y encontrar soluciones tecnológicas que permitan aumentar competitividad y productividad.
La meta es que el ecosistema tecnológico no solo sea más fuerte, sino que también ayude a transformar digitalmente a otras industrias.