Indra Group logra acuerdo con fondo europeo para vender su división de consultoría de Minsait

Indra Group acordó la venta de Minsait Business Consulting (MBC), la división de consultoría estratégica de negocio de Minsait, incluyendo las marcas ALG y NAE. El acuerdo se alcanzó con el fondo europeo Waterland Private Equity y materializará el traspaso de unos 1.700 profesionales, concentrados especialmente en España y México.
Con esta decisión, el grupo apunta al avance de su transformación, así como a concentrar energía, inversión y gestión en línea con su Plan Estratégico “Leading the Future”.
De esta forma, la operación permite cristalizar valor en un ámbito que se considera no estratégico dentro de la hoja de ruta de la empresa, y redirigir recursos hacia las prioridades que están definiendo su nueva etapa.
Dicha fase se concentra en el refuerzo de sus negocios ‘core’, incluyendo defensa, espacio, Air Traffic, Mobility, IndraMind y Minsait. Además, del impulso de capacidades industriales y tecnológicas avanzadas como ciberdefensa, radares, sistemas antidrón, UAVs, satélites y tecnología espacial, inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad o computación cuántica, entre otras.
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“En un contexto en el que el mercado ofrece una ventana de interés inversor por la consultoría de negocio, Indra Group aprovecha esta oportunidad para acelerar su agenda estratégica, liberar palancas para invertir donde el Grupo quiere crecer y consolidar su posición, y hacerlo con una narrativa coherente de transformación, concentración y futuro”, destacó la firma.
También informó que se han contemplado las medidas y cautelas necesarias para garantizar una transición ordenada, con especial atención a la protección del empleo y la continuidad de los equipos.
Además, indicó que Indra Group y MBC seguirán manteniendo una relación de colaboración en aquellas oportunidades conjuntas que garanticen la continuidad de los proyectos con clientes comunes.
El cierre previsto de la operación se estima para el último trimestre del año, sujeto a las condiciones habituales de este tipo de transacciones.
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