Bogotá será sede de C-MA Empresarial

Más allá de los resultados financieros y operativos, las empresas han empezado a poner el foco en la salud emocional, el bienestar y el desarrollo del talento humano, especialmente en medio de escenarios marcados por el agotamiento laboral, la incertidumbre y la transformación constante del trabajo.
Estudios como el de la Universidad de Warwick y Gallup demuestran que el bienestar y la felicidad laboral son aspectos fundamentales para el éxito, pues aseguran que la felicidad eleva la productividad empresarial hasta en un 20%.
En ese contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) presenta la segunda edición del C-MA empresarial, un encuentro de alto nivel que reúne a líderes empresariales, expertos internacionales y referentes del sector privado para compartir sus experiencias y conocimientos en torno al liderazgo consciente y la felicidad productiva.
El evento está dirigido a ejecutivos C-level, directores generales y vicepresidentes, así como a líderes de áreas corporativas estratégicas. Esto con miras a impulsar organizaciones más productivas, humanas y competitivas.
Esta edición del C-MA se llevará a cabo el 3 y 4 de junio en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio en la ciuda. Durante la primera jornada se abordará la temática del bienestar como ventaja competitiva; mientras que el segundo día girará en torno a la idea del liderazgo consciente a la acción.
“Hoy las organizaciones más competitivas son aquellas que entienden que el bienestar, la confianza y el liderazgo consciente son factores estratégicos para crecer, innovar y construir equipos más sólidos. C-MA busca precisamente conectar esas conversaciones globales con herramientas prácticas para el contexto empresarial colombiano”, afirmó Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara.
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¿Qué abordará el C-MA?
La agenda contará con speakers internacionales como Sunny Grosso, especialista en bienestar organizacional y cultura corporativa; Thomas Eckschmidt, referente global en capitalismo consciente; y Jorge Rosas, experto en liderazgo y cultura organizacional con experiencia en compañías globales como Disney y ESPN.
Además, se desarrollarán conversaciones sobre propósito profesional, salud emocional y liderazgo de influencia positiva en entornos empresariales de alta complejidad.
La apuesta de este año cuenta con un elemento adicional. De manera paralela a las conferencias, los asistentes tendrán la oportunidad de asistir a sesiones de yoga, de talleres de desactivación del ego, respiración y wellness, como parte integral de la agenda.
“C-MA Empresarial será un espacio para generar conexiones de alto nivel entre líderes empresariales y abrir discusiones sobre el futuro del trabajo, la cultura organizacional y las nuevas dinámicas de liderazgo en Colombia”, destacó la entidad.
¿Cómo participar?
El objetivo del C-MA es el de posicionar el bienestar organizacional como una palanca estratégica para aumentar la productividad y la competitividad empresarial en el territorio nacional. Para ello, se apunta a equipar a los líderes empresariales con estrategias prácticas.
Las personas interesadas podrán registrarse de manera gratuita a través de la página oficial de la CCB, así como encontrar más información sobre los ponentes.
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