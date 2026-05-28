Dólar en Colombia rompió su racha bajista y llegó a $3.640; tensiones en Ormuz frenan el rally del peso

El dólar estadounidense interrumpió su racha bajista en Colombia y cerró la sesión de hoy en $3.640, registrando un avance de $13,34 respecto al dato del miércoles ($3.626,66).
A pesar de haber iniciado la jornada con una apertura a la baja en $3.625 e incluso tocar un mínimo de $3.621 —impulsado por la inercia del masivo volumen transado en la víspera (US$1.797 millones)—, la divisa local terminó cediendo ante la presión externa.
El fortalecimiento global del billete verde y el regreso de la volatilidad al mercado de materias primas cambiaron el rumbo de la negociación en la tarde, llevando la tasa de cambio a un máximo intradía de $3.658.
El comportamiento de hoy demostró que el «desacople» del peso colombiano observado en las sesiones previas comenzó a agotarse ante la embestida del dólar global. Según el análisis de Acciones & Valores, la zona de los $3.600 se mantiene como el soporte estructural definitivo a corto plazo, pero es poco probable que se vulnere antes del fin de semana.
Para mañana viernes, en la última sesión cambiaria antes de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, se anticipa un escenario de alta prudencia.
Escasez de reservas y roces navales sostienen al petróleo
El mercado energético internacional reflejó el nerviosismo global, mostrando ganancias marginales, pero con una alta volatilidad subyacente.
El barril de crudo Brent avanzó un 0,27 % situándose en US$92,50, mientras que el WTI en EE. UU. subió a US$88,88 (+0,23 %).
La escasez estructural de crudo en las economías occidentales se intensificó tras reportarse una disminución de 2,8 millones de barriles en las reservas estratégicas de EE. UU., acumulando seis semanas consecutivas de caídas.
En el plano militar, se reactivaron las hostilidades navales en el Estrecho de Ormuz tras registrarse ataques de las fuerzas estadounidenses contra posiciones de misiles, seguidos por ofensivas de respuesta de la Guardia Revolucionaria de Irán.
La rigidez diplomática sobre el control de este corredor marítimo estratégico (que concentra el 20 % del flujo energético mundial) neutralizó el optimismo previo de un acuerdo de paz inminente.
Confianza del Consumidor en EE. UU. mejoró levemente
En Estados Unidos, el gasto de los consumidores subió levemente en abril un 0,1 % el mes pasado, mientras que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subió un 3,8 % frente al año anterior, su nivel más alto desde 2023, particularmente por cuenta de la Guerra en Irán y el aumento en los precios de la energía.
Este repunte inflacionario, directamente ligado al encarecimiento de la energía por el conflicto internacional, fortaleció las expectativas de que la FED mantendrá sus tasas de interés elevadas por más tiempo. Como resultado, el índice DXY escaló con fuerza por encima de los 99,30 puntos durante el día, tocando máximos de siete semanas (aunque cerró la medición ponderada en 98,99 puntos, -0,22 %).
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 0,35 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 14,020 % desde los 13,957 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,020 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,150 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,933 %; la jornada anterior en 13,100 %.
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