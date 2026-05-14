En un entorno marcado por consumidores más conscientes, mercados más competitivos y una transformación acelerada de la industria de alimentos, Celema avanza en una nueva etapa de crecimiento estratégico que busca posicionar a la compañía como uno de los referentes de innovación con propósito en el sector de consumo masivo colombiano.
La transformación de la empresa ha estado liderada por Andrés Orozco Álvarez, actual gerente general, reconocido entre los 100 gerentes más exitosos de Colombia y referente empresarial en liderazgo, sostenibilidad e innovación.
Con más de 66 años de trayectoria en la industria alimentaria, Celema ha evolucionado desde una compañía tradicional láctea hacia una plataforma de nutrición y bienestar enfocada en productos de alto valor agregado, incluyendo bebidas funcionales, proteínas, bebidas vegetales, refrescos y soluciones orientadas a las nuevas dinámicas de consumo.
“Hoy las empresas de alimentos no compiten solamente por participación de mercado. Compiten por relevancia en la vida de las personas. El consumidor está buscando bienestar, funcionalidad, transparencia y propósito. Ahí es donde vemos la gran oportunidad de crecimiento para Celema y para la industria colombiana”, afirmó Andrés Orozco.
La compañía consolidó durante 2025 una estrategia enfocada en innovación, entendimiento profundo del consumidor y expansión estructurada nacional e internacional, fortaleciendo su modelo de unidades estratégicas de negocio y acelerando su capacidad de adaptación frente a las nuevas tendencias globales de consumo.
Este enfoque responde a una transformación global de la industria de alimentos y bebidas, donde categorías como nutrición personalizada, salud digestiva, bebidas funcionales, clean label y bienestar integral están redefiniendo las decisiones de compra. Reportes internacionales de tendencias muestran que el consumidor actual prioriza productos con beneficios funcionales, ingredientes de calidad y propuestas alineadas con salud y sostenibilidad.
En esa línea, Celema ha impulsado el desarrollo de nuevas plataformas de innovación enfocadas en proteína, salud inmune, bienestar digestivo y nutrición funcional, categorías que hoy lideran el crecimiento global de alimentos y bebidas.
“La industria láctea tiene una enorme oportunidad de reinventarse. El futuro no está en vender commodities; está en desarrollar soluciones de nutrición inteligente, funcional y sostenible. Ese es el camino que estamos construyendo”, agregó Orozco.
La visión estratégica de Celema también ha estado acompañada por una transformación cultural y operacional enfocada en eficiencia, sostenibilidad y creación de valor compartido. Como empresa BIC, la organización ha fortalecido iniciativas de economía circular, eficiencia energética y optimización de recursos, integrando sostenibilidad como eje competitivo del negocio.
Destacado: Valora Analitik y Portafolio Verde se unen para la 15° edición de Exposostenibilidad en Bogotá
Además del crecimiento corporativo, Andrés Orozco se ha consolidado como una de las voces empresariales más activas en conversaciones sobre el futuro del consumo masivo, liderazgo consciente y transformación empresarial en Colombia. Su visión combina pensamiento estratégico, innovación y una lectura profunda de las nuevas dinámicas sociales y económicas que impactan el comportamiento del consumidor.
Con experiencia de más de dos décadas en compañías líderes del sector FMCG, incluyendo organizaciones como Unilever, Quala y Noel, Orozco ha promovido un modelo de liderazgo centrado en la adaptabilidad, la innovación y el desarrollo humano como motores de competitividad empresarial.
En un contexto global donde la incertidumbre geopolítica, tecnológica y económica obliga a las empresas a reinventarse constantemente, Celema apuesta por construir una compañía más ágil, cercana al consumidor y preparada para competir en mercados cada vez más sofisticados.
“Las empresas que van a liderar la próxima década no serán necesariamente las más grandes. Serán las más rápidas para entender al consumidor, adaptarse al cambio y convertir las tendencias en oportunidades de negocio sostenibles”, concluyó Orozco.
Destacada: Reconversión de tiendas de Grupo Éxito continuará con apuesta por la marca Carulla; se revelaron avances en la región