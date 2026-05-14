El próximo 27 de agosto se llevará a cabo en Bogotá una nueva edición de la Exposostenibilidad, un evento que busca llevar este concepto a un nuevo nivel.
El espacio promovido por Grupo Portafolio Verde y Valora Analitik abordará cómo la sostenibilidad está definiendo la manera en la que se hacen negocios.
Y es que la implementación de estas prácticas ya no es vista únicamente como un área de oportunidad o un proceso, sino como un elemento clave a la hora de tomar decisiones estratégicas. En ese sentido, Alejandro Zapata, CEO Grupo Portafolio Verde, destacó que los 15 años de Exposostenibilidad llegan en un momento en el que esta transformación está directamente conectada con la continuidad de los negocios.
“Este año queremos poner esa conversación sobre la mesa desde las decisiones, los riesgos y la capacidad de las empresas para adaptarse y crecer. Para lograrlo, es muy valioso contar con Valora Analitik como aliado, porque entiende al empresariado, conversa con quienes toman decisiones y nos permite acercar esta agenda a nuevas audiencias. Esa combinación entre trayectoria, contenido y alcance nos permite hacer una invitación más amplia: que más líderes empresariales se sumen a una conversación clave para la competitividad de sus organizaciones”, añadió.
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La Exposición contará con el desarrollo de varios ejes temáticos, incluyendo:
- Gobernanza y riesgo: integrar sostenibilidad en la toma de decisiones.
- Datos, trazabilidad y tecnología: integrar información en el negocio.
- Cadenas de valor y mercados.
- Transición energética y decisiones tecnológicas.
Para hacer parte del evento, regístrese en el siguiente enlace: https://www.valoraanalitik.com/15-edicion-exposostenibilidad-2026/