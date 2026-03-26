Asamblea de Accionistas de Grupo Argos: nueva recompra de acciones, dividendos y otras decisiones

El punto clave de la Asamblea de Accionistas de Grupo Argos este año fue el balance y el homenaje de Jorge Mario Velásquez. Sin embargo, se tomaron decisiones relevantes para el holding, como parte de la estrategia que viene ejecutando.
En primer lugar, los accionistas del holding probaron la distribución de dividendos por $513.976 millones, tras la utilidad neta de $4,65 billones reportada en 2025.
Se trata de un dividendo ordinario total de $750 por acción ordinaria y acción preferencial sobre 685.301.741 acciones, de las cuales 397.523.153 corresponden a acciones ordinarias y 287.778.588 a acciones preferenciales.
Según se explicó, este dividendo será percibido como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en efectivo en cuatro cuotas trimestrales a razón de $187,5 por acción por cada cuota trimestral a partir de abril de 2026.
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Nueva recompra de acciones
Además, la asamblea autorizó la readquisición de acciones ordinarias y preferenciales hasta por un monto de $500.000 millones, en un plazo de hasta tres años.
Para su ejecución, se dio el visto bueno para el traslado de $400.000 millones de las reservas para futuras inversiones a la reserva para readquisición de acciones.
Este valor, sumado al saldo no utilizado de programas de readquisición de acciones autorizados anteriormente, y que se encuentra disponible en la reserva para la readquisición de acciones, permite completar el monto necesario para ejecutar este nuevo programa.
De igual manera, los accionistas facultaron a la Junta Directiva de Grupo Argos para que reglamente el programa de readquisición indicado en esta proposición y defina y apruebe los términos y condiciones del mismo.
Se reeligió la Junta Directiva
La Asamblea de Accionistas de Grupo Argos reeligió la Junta Directiva actual del holding, que fue nombrada en diciembre pasado, para ejercer su periodo hasta el 31 de marzo de 2028.
En este sentido, la Junta Directiva de Grupo Argos quedará conformada de la siguiente manera:
Candidatos independientes:
- Miguel Heras Castro
- Joaquín Losada Fina
- Juan Guillermo Castañeda Regalado
- Jaime Alberto Palacio Botero
Candidatos patrimoniales:
- David Yanovich Wancier
- Claudia Betancourt Azcárate
- Ana Cristina Arango Uribe