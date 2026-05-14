Diego Salcedo llega a Fiduprevisora en medio de crisis por salud del magisterio

Diego Andrés Salcedo Monsalve fue designado como nuevo presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsable del financiamiento del sistema de salud y las prestaciones sociales de los docentes del país.
Salcedo es abogado, magíster en Derecho y especialista en regulación y gestión de telecomunicaciones y sistemas digitales. Cuenta con trayectoria en el sector público, especialmente en el Departamento Nacional de Planeación, además de experiencia en el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También trabajó como contratista en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y tuvo paso por la Rama Judicial como sustanciador y auxiliar judicial.
El nuevo directivo llega a la Fiduprevisora tras la salida de Vanessa Gallego Peláez, quien dejó el cargo en abril pasado en medio de las movilizaciones nacionales del magisterio. Mientras el Gobierno definía el reemplazo definitivo, la presidencia de la entidad quedó temporalmente en manos de Rosa Dory Chaparro Espinosa, actual jefe jurídica del Ministerio de Hacienda.
La llegada de Salcedo ocurre en un momento complejo para la fiduciaria. Desde mayo de 2024, luego de las modificaciones impulsadas por los ministerios de Educación, Salud y Hacienda, la entidad asumió la operación de un nuevo modelo de salud para los maestros, esquema que eliminó a los operadores regionales y concentró en la Fiduprevisora la contratación directa de miles de prestadores de servicios médicos en todo el país.
Ese cambio operativo ha generado dificultades en distintas regiones. En departamentos como Antioquia, algunos prestadores han restringido procedimientos y consultas debido a controversias relacionadas con pagos y condiciones contractuales.
Además, a mediados de abril, la Procuraduría General de la Nación solicitó información al Fomag y a la Fiduprevisora sobre presuntas fallas en la prestación del servicio, incluyendo soportes financieros y detalles de la contratación de la red de atención.
“La situación de ineficiencia del Fomag se agudiza con el incremento de PQR”, advirtió el Ministerio Público al alertar sobre problemas en la entrega de medicamentos, asignación de citas y atención a los usuarios.
Por su parte, desde Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación también han pedido auditorías al sistema, tras denuncias relacionadas con posibles pagos indebidos y fallas en la defensa jurídica del modelo de salud del magisterio.