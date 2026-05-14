Contratos de exploración de petróleo y gas han caído 97 % desde 2022; reservas siguen bajando

Entre 2022 y 2025, la firma de contratos de exploración y producción de petróleo y gas cayó 97 %. A esto se suma que las reservas de gas disminuyeron 25 % y la producción local del energético bajó 27 %. En este contexto, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) expresó que para 2026 se espera que las importaciones de gas representen cerca de 25 % de la demanda nacional.
De esta forma, incentivar la exploración y la producción de gas, agilizar trámites ambientales y consultas previas, fortalecer la seguridad jurídica y de orden público y actualizar los planes de ordenamiento territorial son algunos de los puntos que las organizaciones consideraron prioritarios dentro de la política energética colombiana.
Las cifras de los gremios señalaron que en Colombia la inversión en exploración cayó 42 % en los últimos cuatro años, mientras que a nivel mundial aumentó 20 %. Con base en información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la inversión exploratoria estimada para 2025 se ubicó en cerca de US$740 millones, mientras que en 2024 fue de US$900 millones y en 2023 alcanzó US$1.150 millones, lo que revela una tendencia a la baja.
También se hizo énfasis en que Colombia no firma contratos de exploración y producción desde 2022, mientras que Brasil suscribió cerca de 200 entre 2023 y 2025; Perú, Argentina, Ecuador, Trinidad y Tobago y Venezuela han mantenido la firma de estos contratos, mientras que este último país está abriendo espacios a la inversión extranjera con la finalidad de potenciar su industria energética.
Según los gremios, los cuatro principales factores que afectan la inversión en petróleo y gas son la inestabilidad fiscal, el aumento de la conflictividad social, las dificultades en consultas previas y trámites ambientales y la incertidumbre normativa.
Lo anterior lo ejemplificaron señalando que entre 2022 y 2026 se aplicaron una reforma tributaria, dos Planes de Financiamiento y tres emergencias económicas, además de una sobretasa al impuesto de renta para la extracción petrolera de hasta 15 puntos porcentuales. A esto se añade que el ‘government take’ para 2026 se estima en 80 % para nuevas iniciativas.
En cuanto a la conflictividad social, se indicó que en 2025 hubo más de 1.300 bloqueos, 21 % más que en 2022. También se registraron 31 voladuras de oleoductos, de las cuales 29 ocurrieron en Arauca, más de 580 atentados a la infraestructura petrolera, particularmente en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, y cerca de 490 válvulas ilícitas en poliductos.
En materia ambiental, uno de los puntos fue la falta de metodologías que permitan una integración efectiva entre los planes de ordenamiento territorial y los proyectos objeto de licenciamiento ambiental, señalaron los gremios.
Adicionalmente, insistieron en que la caída de 97 % en contratos de exploración y producción desde 2022, junto con la disminución de 25 % en las reservas de gas y la reducción de 27 % en la producción local, explica por qué Colombia podría importar cerca de 25 % del gas que consume en 2026.
¿Dónde está el potencial de reservas en Colombia?
Para las organizaciones del sector, el Valle Medio del Magdalena, la Cordillera Oriental, la cuenca Sinú-San Jacinto, el Valle Inferior del Magdalena y Cesar-Ranchería concentran el mayor potencial para el hallazgo de nuevos hidrocarburos (petróleo y gas).
A esto se suma el potencial del Caribe colombiano, donde avanza el proyecto Sirius, iniciativa liderada por Ecopetrol y Petrobras, con la que se espera producir gas a partir de 2030 para atender parte de la demanda nacional.
Más cifras de la industria energética
En un documento compartido por los gremios se señaló que Colombia cuenta con 7,2 años de reservas probadas de petróleo y 5,9 años de reservas de gas. Para 2025, la producción de gas disminuyó 17,1 %, mientras que la de petróleo cayó 3,4 %.
También se subrayó que la transición energética debe implementarse con criterios técnicos, sostenibles y coexistentes con diferentes fuentes de energía, incluidas las fósiles como el petróleo y el gas.
Adicionalmente, se indicó que los aportes del petróleo y el gas representaron cerca de 24 % de los ingresos del Gobierno entre 2021 y 2024. Según la ACP, en los últimos 15 años el sector transfirió $104 billones en regalías para financiar proyectos de educación, infraestructura y salud en las regiones productoras.
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Las organizaciones que compartieron dicha información fueron la Asociación Colombiana de Geólogos (ACG), la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energías y Tecnologías (Acipet), la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
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