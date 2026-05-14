Entrevista | Fintech argentina Lemon lanza oficialmente su tarjeta física en Colombia; buscará licencia local

La fintech Lemon, que funciona como billetera enfocada en servicios financieros y activos digitales, anunció el lanzamiento oficial de su tarjeta Visa en Colombia y confirmó que avanzará en la búsqueda de una licencia para fortalecer su operación local.
La compañía, nacida en Argentina en 2019, ya opera en mercados como Perú, Brasil y Colombia con más de cuatro millones de usuarios en la región. Además, ha emitido más de dos millones de tarjetas y procesa más de US$1.000 millones mensuales en volumen transaccional.
En diálogo con Valora Analitik, Federico Biscupovich, COO de Lemon, explicó que la compañía busca consolidarse como un puente entre las finanzas tradicionales y los activos digitales.
“Lemon terminó siendo este puente entre las finanzas digitales y las finanzas tradicionales, con funcionalidades tradicionales que tiene una cuenta de banco o una billetera digital”, señaló.
Tarjeta física llega a Colombia
La fintech confirmó que ya realizó pruebas iniciales de su tarjeta virtual en Colombia y que ahora avanza con el lanzamiento masivo de la tarjeta física Visa para el público general.
Según Biscupovich, más de 2.000 usuarios ya han utilizado la versión virtual del producto, principalmente para pagos digitales y suscripciones.
“Vamos a lanzar la tarjeta física a mar abierto, que la vas a poder pedir desde la app y te va a llegar a tu casa en todo Colombia, de forma gratuita”, afirmó.
Actualmente, los usuarios de Lemon en Colombia pueden realizar recargas mediante PSE, transferencias ACH, comprar dólares digitales, adquirir bitcoin y otros criptoactivos, además de utilizar la tarjeta virtual para pagos.
La empresa explicó que uno de sus objetivos es permitir que los usuarios utilicen activos digitales directamente en pagos cotidianos. “Puedes traer tus dólares digitales a Lemon y utilizarlos con la tarjeta sin previamente tener que venderlos”, indicó el ejecutivo.
Lemon buscará licencia SEDPE en Colombia
Como parte de su estrategia local, Lemon también confirmó que buscará obtener una licencia SEDPE en Colombia, figura regulatoria que permite ofrecer depósitos y servicios de pago electrónicos.
“Nos interesa buscar hoy una licencia SEDPE, que es más liviana y permite ofrecer cuentas de pago y depósito”, explicó Biscupovich.
La fintech aclaró que, por ahora, no tiene previsto convertirse en compañía de financiamiento ni ofrecer productos de crédito en el corto plazo. Agregó que el proceso regulatorio avanzará de forma independiente al lanzamiento de la tarjeta y podría tardar entre ocho y doce meses o más.
Lemon ya cuenta con licencias regulatorias en países como Argentina, Brasil, Perú y El Salvador, y aseguró que busca trabajar de la mano con reguladores y autoridades financieras en los mercados donde opera.
“Nos gusta jugar con reglas claras, dar confianza y seguridad a los usuarios y participar de las mesas donde se debate inclusión financiera”, sostuvo.
Uso de Bre-B y mayor dinamismo cripto en Colombia
La fintech considera que Colombia tiene espacio para una mayor adopción de servicios financieros digitales y activos basados en blockchain.
Según Biscupovich, el país presenta una alta bancarización, pero muchas cuentas tienen bajo nivel de uso cotidiano, lo que abre oportunidades para nuevos jugadores fintech.
“Colombia tiene una paradoja interesante: es de los países con más cuentas bancarias por habitante, pero de las que menos se utilizan”, señaló.
La compañía también destacó el potencial que tendría el desarrollo de pagos inmediatos y transferencias interoperables en Colombia, en medio del despliegue del sistema Bre-B impulsado por el Banco de la República.
“Creemos que esta barrera que está solucionando el Banco de la República, de poder mover dinero libremente, va a hacer que mejores productos se ofrezcan a los colombianos y haya más competencia”, indicó el COO de Lemon.