Dólar en Colombia sube a $3.783,50; subasta de TES distorsionó la tasa de cambio

El dólar estadounidense en Colombia cerró hoy con un avance de $8,06 frente al dato anterior, situándose en $3.783,50. Durante la sesión, la divisa volvió a poner a prueba el techo de los $3.800, alcanzando un máximo de $3.808.
Aunque la moneda local mostró resiliencia tras absorber un histórico choque de liquidez interna, la fortaleza global del billete verde (DXY 98,82, +0,30 %) y los cambios estructurales en la política monetaria de EE. UU. mantienen el sesgo alcista.
El peso colombiano logró estabilizarse tras una jornada de alta volatilidad provocada por movimientos del Ministerio de Hacienda.
Ayer, el Gobierno realizó la mayor colocación de deuda interna de su historia, adjudicando $6 billones en TES (el doble de lo previsto inicialmente). La operación reveló la presión sobre las finanzas públicas, con el mercado exigiendo tasas cercanas al 15 % para los títulos a 2030.
Esta operación disparó el volumen de negociación el miércoles hasta los US$1.837 millones, una cifra inusual que distorsionó temporalmente la tasa de cambio antes de encontrar su nuevo equilibrio hoy cerca de los $3.780.
El dólar en Colombia sigue respetando el techo de los $3.810, pero el piso técnico se ha desplazado hacia arriba. Acciones & Valores estima que, una vez absorbida la subasta de TES, el peso buscará acoplarse a sus pares andinos en un rango de $3.760 – $3.810.
Petróleo en espera
Los precios del crudo operan en relativa calma mientras los ojos del mundo están en Pekín. Los presidentes de EE. UU. y China siguen reunidos para discutir la crisis en Medio Oriente.
Señales de distensión, como el paso de buques chinos por el Estrecho de Ormuz, han evitado nuevos picos en el precio. El Brent cerró en US$105,75 (+0,11 %) y el WTI en US$101,22 (+0,20 %).
Sin embargo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reportó un dato alarmante: la producción de Arabia Saudita cayó a 6,31 millones de barriles diarios en abril (su nivel más bajo desde 1990), debido al asedio militar en sus rutas de exportación.
Noticias del día
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia, confirmó que la Nación ya ha logrado cancelar el 67 % del Total Return Swap (TRS) que se estructuró, anunció y negoció en el segundo semestre del año pasado con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda del Gobierno y aplanar la curva de intereses.
El funcionario dijo que se espera que el 33 % restante del TRS se liquide en cuestión de días y reveló que, a diferencia de lo que algunos analistas preveían, el Gobierno no venderá los títulos recuperados en el mercado, por el contrario, retomará la propiedad legal de estos para cancelarlos definitivamente del endeudamiento público.
En Estados Unidos, Kevin Warsh asume oficialmente mañana, 15 de mayo, como el 17º presidente de la FED, sustituyendo a Jerome Powell. El mercado anticipa un cambio de régimen.
Tras conocerse que la inflación en EE. UU. aceleró al 3,8 %, las apuestas de recortes de tasas han desaparecido, siendo reemplazadas por el temor a una nueva subida bajo el mando de Warsh. Esto ha disparado el rendimiento de los bonos del Tesoro, quitándole atractivo a las monedas emergentes.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,23 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 9,100 % y la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,070 % desde los 14,070 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,550 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,500 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,306 %; la jornada anterior en 13,166 %.
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