Dólar en Colombia cierra a la baja pese a haber superado máximos de dos meses; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense en Colombia vivió una jornada de alta tensión, cerrando en $3.775,44, con una leve corrección de $1,56 frente al cierre de ayer.
A pesar de la estabilidad final, la divisa alcanzó un máximo intradía de $3.809 hacia las 10:00 a. m., rompiendo temporalmente la barrera psicológica de los $3.800, un valor que no se registraba desde inicios de marzo.
La presión fue impulsada por un dato de inflación en EE. UU. más alto de lo previsto y el avance definitivo del cambio de mando en la Reserva Federal.
El nivel de los $3.800 ha dejado de ser una resistencia lejana para convertirse en el nuevo campo de batalla. JP Tactical Trading advierte que un cierre contundente por encima de los $3.813 podría activar una «corrida» hacia los $3.850.
Mañana será clave observar la reacción de los mercados a las primeras declaraciones oficiales de Kevin Warsh como presidente de la FED, quien fue avalado este miércoles por el Senado, ya que cualquier señal de endurecimiento monetario en EE. UU. podría terminar de empujar al peso colombiano a nuevos mínimos del año.
“Seguimos en un escenario de incertidumbre donde esta semana confluyen variables de peso condicionadas además por la evolución del conflicto en el Medio Oriente”, dijo Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.
Aunque el volumen de negociación de dólares fue de US$1,81 billones, según JP Tactical Trading, el peso sigue descorrelacionado de la región debido a que el Ministerio de Hacienda mantiene sus compras activas para el pago del Total Return Swap (TRS). Se estima que aún quedan presiones de demanda por cerca de US$600 millones para completar los compromisos de julio.
Petróleo: Reservas caen a ritmo récord
El mercado energético mostró una leve corrección técnica, pero los fundamentos siguen siendo alcistas. El barril Brent bajó a US$105,92 (-1,72 %) y el WTI a US$101,26 (-0,90 %).
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que las reservas mundiales cayeron 4 millones de barriles por día entre marzo y abril, y prevé que el mercado estará desabastecido hasta octubre debido al bloqueo en el Estrecho de Ormuz y el estancamiento de las exportaciones iraníes.
Confianza del consumidor a la baja en Colombia
Fedesarrollo reveló que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó a 13,7 % en abril (desde el 19,3 % de marzo). Esta pérdida de optimismo se debe al repunte de la inflación local (5,68 %) y a la incertidumbre sobre el futuro de las tasas de interés.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,33 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 14,070 % desde los 13,940 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,500 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,290 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,166 %; la jornada anterior en 13,156 %.
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