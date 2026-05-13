Confianza del consumidor se redujo en Colombia en abril tras el repunte registrado en marzo

En abril de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo registró un balance de 13,7 %, lo que representa una disminución de 5,6 puntos porcentuales (pp) frente al mes de marzo (19,3 %).
Este resultado, explicó la entidad, obedeció a una caída de 6,4 pp en el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y de 4,2 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas (ICE) respecto al mes anterior.
Pese al retroceso mensual, frente a abril de 2025 (-8,6 %), el ICC aumentó en 22,3 pp.
Al comparar los resultados de abril con el promedio del primer trimestre del año, se observa una caída de 4,9 puntos porcentuales en el ICC, pasando de 18,6 % a 13,7 %. Así mismo, la valoración de los consumidores sobre la situación de su país disminuyó en 6,4 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.
Por su parte, la valoración de los hogares y la disposición a comprar bienes durables disminuyeron 2,5 y 3,2 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el balance registrado entre enero y marzo de 2026.
Barranquilla y Bucaramanga marcaron los extremos
En el mes de abril, la confianza del consumidor disminuyó en tres de las cinco ciudades analizadas y en los tres niveles socioeconómicos, respecto a marzo de 2026.
En el análisis geográfico, Barranquilla destacó con el mayor incremento mensual del ICC, con una variación de 12,6 puntos porcentuales que llevó su índice a un balance de 30,0 %. En contraste, Bucaramanga reportó la mayor caída con una reducción de 11,6 puntos porcentuales, seguida por Bogotá con un descenso de 9,1 puntos.
Al desagregar los resultados por niveles socioeconómicos, se observó una caída generalizada en la confianza. El estrato medio registró una disminución de 5,6 puntos porcentuales, situándose en 13,3 %. El estrato bajo cayó 5,5 puntos, pasando de 22,7 % en marzo a 17,2 % en abril. Por su parte, el nivel alto disminuyó 3,6 puntos, registrando un balance de -13,5 %.
Adicionalmente, la disposición a comprar vivienda disminuyó, al igual que la disposición a comprar bienes durables y vehículos frente a marzo de 2026.
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