Recaudo tributario a mayo crecería casi 10 %, pero no alcanzaría la proyección del Gobierno

El más reciente informe del Pulso Fiscal Bancolombia proyecta que en mayo se observaría un recaudo de impuestos de $35,8 billones, lo que representa un incremento anual del 9,6 %.
La entidad financiera señaló que los ingresos acumulados siguen quedando cortos frente a las expectativas oficiales del Gobierno.
En consecuencia, el ingreso público por esta vía entre enero y mayo de 2026 habría alcanzado los $136,2 billones, cifra que, si bien es un 7,2 % superior a la del mismo periodo de 2025, no logra alinearse con los objetivos trazados por el Ministerio de Hacienda.
Esto significaría que con corte al quinto mes del año se habría alcanzado el 42,9 % de la meta anual de $317,5 billones consignada en el Plan Financiero, lo que deriva en un subcumplimiento de aproximadamente $2,8 billones frente a lo proyectado.
Los cálculos, derivados de los datos transaccionales de Bancolombia, estiman que el recaudo de impuestos en mayo se vio impulsado principalmente por el IVA interno (con un crecimiento anual del 15,5 %), el 4×1.000 (12,3 %) y el impuesto de renta (7,2 %). En contraste, se habría visto un menor dinamismo en los impuestos a los combustibles, al patrimonio y al IVA externo.
Ejecución presupuestal: un gasto que supera las proyecciones
Mientras el recaudo enfrenta retos, el Pulso de Ejecución Bancolombia muestra que habría una aceleración significativa en el gasto gubernamental.
Según la información a del NowCast Bancolombia, relativo al sector de administración pública, el Gobierno habría ejecutado compromisos del Presupuesto General de la Nación (PGN) por $44,9 billones adicionales en mayo, un aumento del 16,5 % respecto al mismo mes del año anterior.
De llegarse a dicho valor, en lo corrido del año, los recursos comprometidos ascenderían a $264,6 billones, lo que representa un 47,6 % del PGN 2026, estimado en $556 billones.
Bancolombia recordó que la meta para los primeros cinco meses del año era de $232,3 billones; sin embargo, señaló que el Gobierno habría superado este objetivo por cerca de $32,3 billones, marcando un ritmo de gasto superior al programado.
La brecha entre el menor recaudo tributario y la acelerada ejecución presupuestal subraya un desafío fiscal importante para el resto de 2026, donde el control del déficit y la eficiencia del gasto se perfilan como los factores determinantes para la estabilidad económica del país.
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