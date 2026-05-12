Dólar en Colombia sube a $3.777; tensión por la ‘era Warsh’ en la FED y el petróleo en máximos

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy un avance de $24,67 respecto al dato previo, cerrando en $3.777. La divisa local mantuvo una presión alcista constante, impulsada por un fortalecimiento global del billete verde (DXY 98,36, +0,42 %) y el nerviosismo de los mercados ante el cambio de mando en la Reserva Federal.
Durante la sesión, la tasa de cambio alcanzó un máximo de $3.785,70, nivel que sigue actuando como una resistencia clave.
Algunos analistas creen que el dólar se encamina a tocar nuevamente el techo de los $3.800. Rodrigo Lama, de Global66, advierte que con el repunte de la inflación en EE. UU. al 3,8 % anual, el escenario de «tasas altas por más tiempo» se consolidará, dando un nuevo impulso a la divisa.
Para el resto de la semana, el rango esperado se sitúa entre $3.750 y $3.813, condicionado totalmente a la evolución del conflicto en Medio Oriente y otros indicadores macro.
Brent vuela hacia los US$108
El mercado energético experimentó hoy un repunte agresivo debido a la escalada de tensiones militares.
El barril Brent escaló a US$107,71 (+3,36 %) y el WTI a US$101,97 (+3,98 %).
La confirmación de interceptaciones navales por parte de EE. UU. en el Estrecho de Ormuz para frenar ataques iraníes ha reavivado el temor a una interrupción masiva del suministro.
Además, protestas políticas forzaron el cierre de campos petroleros estratégicos en Libia, reduciendo la oferta global en un momento de inventarios críticos. Aunque el petróleo caro inyecta divisas a Colombia, el mercado local priorizó hoy la aversión al riesgo global.
Comienza la transición en la FED
En Washington, el panorama económico está bajo la lupa por el relevo en la banca central.
El Senado de EE. UU. confirmó hoy a Kevin Warsh como gobernador de la FED por un periodo de 14 años, paso previo a su votación mañana como nuevo presidente de la entidad en reemplazo de Jerome Powell.
Warsh ha prometido un «cambio de régimen» que incluye una mayor coordinación con el Tesoro. El mercado reaccionó con cautela, llevando los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años por encima del 5 %, lo que fortalece al dólar frente a monedas emergentes como el peso colombiano.
Deuda externa en Colombia se modera al 55 % del PIB
A pesar de la volatilidad del dólar, el Banco de la República entregó cifras de balance externo que dan cuenta de un leve descenso. En febrero de 2026, la deuda externa total de Colombia bajó a US$252.168 millones (55 % del PIB), frente al 55,2 % de enero.
Una reducción de US$1.000 millones en las obligaciones de los sectores público y privado permitió este respiro. No obstante, el saldo sigue siendo elevado frente a niveles históricos, lo que mantiene la sensibilidad del peso ante cambios en las tasas de interés internacionales.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,15 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 10,328 % y la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,940 % desde los 13,863 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,290 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,375 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,156 %; la jornada anterior en 13,180 %.
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