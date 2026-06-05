Dólar en Colombia rompe la racha bajista y cierra en $3.590,75 previo al dato de inflación

El dólar estadounidense cortó una racha de cuatro jornadas consecutivas a la baja en Colombia al registrar hoy un avance de $28,95, cerrando la sesión en $3.590,75 frente al valor previo de $3.561,80.
El peso colombiano se vio influenciado por el reporte laboral en EE. UU., el cual barrió con las expectativas de los analistas y desató un rally global del billete verde que llevó al índice DXY a subir un 0,68 %, consolidándose en los 100,09 puntos.
La tasa de cambio en Colombia abrió al alza en $3.580 y, tras tocar un mínimo matutino de $3.564, la persistente fuerza compradora empujó la cotización hasta un máximo intradía de $3.613,76.
Así, el dólar en Colombia despide la semana demostrando que la euforia electoral local ha entrado en una fase de maduración y equilibrio técnico. Según la lectura de JP Tactical Trading, el avance de hoy (0,81 %) se dio de manera consistente, permitiendo que la divisa se consolidara en la parte alta del rango de monitoreo reciente con un claro apetito comprador hacia el cierre.
Para el próximo martes (tras el festivo local), las mesas de dinero medirán fuerzas con el dato consolidado del IPC del DANE y los titulares que dejen las campañas políticas el fin de semana. Técnicamente, la zona de los $3.550 a $3.560 queda ratificada como un soporte de concreto, mientras que el quiebre temporal de los $3.600 advierte que, si el índice DXY se aferra a la cota de los 100 puntos, la tasa de cambio buscará testear la resistencia intermedia de los $3.620.
Iván Torroledo, cofundador y CFO de Littio, recordó que los inversionistas han descartado del todo bajas de tasas de la FED en 2026, de hecho, las mesas de dinero ya incorporan la posibilidad de un incremento de tipos hacia diciembre, lo que vigoriza al dólar a corto plazo.
Trump abre la puerta a un encuentro histórico con Irán
A pesar del endurecimiento en las expectativas de política monetaria, los mercados energéticos globales mostraron un retroceso, aliviando las presiones directas de oferta.
El barril de crudo WTI cayó un 3,32 %, ubicándose en US$89,95, mientras que el referente europeo Brent cedió un 2,23 % hasta los US$92,91.
El presidente Donald Trump generó optimismo al afirmar que se sentiría «honrado» de reunirse formalmente con el nuevo Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Mojtaba Jamenei, si esto destraba el memorando de entendimiento para la reapertura del Estrecho de Ormuz.
Esta apertura política compensó la volatilidad generada luego de que Hezbolá rechazara formalmente el plan de cese al fuego con Israel en el Líbano y una explosión menor —cuyos efectos ya fueron controlados— provocara retrasos operativos en la terminal de Mina Al Fahal en Omán.
Frente Local: a la espera de la inflación
Los operadores locales mantuvieron una postura de cautela vigilante de cara a las 6:00 p.m. de hoy, hora en la que el DANE publicará el dato de inflación oficial para mayo de 2026.
La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la bvc, en sintonía con el sondeo del Banco de la República, sitúan el consenso del mercado en el 5,89 %. Un dato por encima de este nivel endurecería las apuestas de tasas en Colombia, en momentos en que la incertidumbre de la segunda vuelta presidencial (fijada para el 21 de junio) sigue latente.
La economía norteamericana demostró una solidez imprevista en mayo al generar 172.000 nuevos empleos, destrozando las previsiones del mercado que esperaban apenas 85.000 puestos. La tasa de desempleo cumplió con lo estimado y se ubicó en el 4,3 %, consolidando a este informe como el segundo reporte laboral más fuerte de los últimos 13 meses.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización histórica del 0,28 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,176 % desde los 13,150 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,835 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,810 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,000 %; la jornada anterior en 12,120 %.
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